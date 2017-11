Cabelo cacheado em paz com as chuvas de verão

Para felicidade geral feminina, os fios naturais nunca foram tão valorizados como agora. Aliás, cada vez é maior o número de mulheres orgulhosas de seus cachos empoderadores e bem tratados. Com a proximidade do verão, no entanto, é necessário redobrar os cuidados com eles. Além dos efeitos danosos do mar, do sol e da piscina, as chuvas típicas da estação também podem prejudicar a aparência das ondas e dos cachos.

A maior umidade do ar afeta as ligações químicas do hidrogênio dos fios, tornando-os mais rebeldes e eriçados. Como cabelo crespo e ondulado tem tendência ao ressecamento – a oleosidade natural da raiz não consegue percorrer todo o comprimento -, é preciso ficar de olho para que a falta de hidratação e as cutículas abertas não potencializem o indesejável efeito frizz.

Uma medida eficaz para combater o problema é caprichar no condicionador na hora da lavagem. Isso não quer dizer deixar um restinho de produto nos fios como forma de hidratá-los. Pelo contrário: a ideia é aumentar um pouco a dose diária, tomando a precaução de evitar a raiz, e enxaguar bem, já que qualquer resíduo pode provocar efeito contrário ao desejado.

É durante a aplicação do condicionador, aliás, que o desembaraço deve ser feito. É possível usar os próprios dedos, com suavidade, ou um pente de madeira com dentes largos.

Quem costuma adotar o secador deve sempre encaixar o difusor: o acessório deixa o vento passar filtrando o calor, permitindo que os cachos se formem. Também não é preciso pentear os fios depois de secos, pois essa ação pode desmanchar o ondulado.

O ideal é aplicar uma pequena quantidade de creme para pentear das pontas para cima, no caso de cachos finos, ou mecha por mecha, se os caracóis forem mais grossos ou crespos. Pode apostar: o visual vai ficar lindo e nem um pouco pesado. O creme para pentear é uma espécie de produto-coringa, ótimo para levar na bolsa e socorrer os fios em momentos de frizz.

Outra dica preciosa é escolher um óleo reparador de qualidade para tratar os fios. O produto pode ser usado como pré-shampoo (agindo por 2 minutos em todo o cabelo, antes do enxágue e da lavagem com shampoo e condicionador), como finalizador (para dar brilho e selar as pontas) ou como protetor antitérmico, antes do secador.

Linha poderosa

Já que deixar os fios ondulados e cacheados livres, leves e soltos é a cara do verão, é essencial selecionar produtos específicos para esse tipo de cabelo. A linha OX Cachos Controlados mantém as ondas definidas e hidratadas por mais tempo.

O colágeno vegetal presente na composição é extraído a partir da levedura por um processo controlado, que preserva o seu alto peso molecular e permite conferir propriedades de formação de película de ligação e umidade desejáveis.

Ou seja, o cabelo fica blindado contra o frizz provocado pelas chuvas e ainda ganha brilho, textura e forma.

A linha conta com quatro itens – shampoo, condicionador, creme para pentear e óleo reparador – e se destaca ainda por ter o exclusivo sistema OX Beleza Duradoura, fragrâncias fixadoras concentradas e não conter sal, silicones pesados e óleos minerais.