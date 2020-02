Copie o corte chanel de Jennifer Aniston

A loira abandonou os fios longos e adotou um chanel na altura dos ombros

Foto: Getty Images

Fios cobiçados

Na época em que Jennifer fazia a Rachel da série “Friends”, seu cabelo se tornou um dos mais copiados de todos os tempos. Passados tantos anos, ele ainda é referência. Só que agora Jennifer tem de dividir as atenções com Blake Lively, de “Gossip Girl”, outra que o mundo todo adora imitar.

A loira abandonou os fios longos e adotou um chanel na altura dos ombros. O responsável é o hairstylist Christopher McMillan, que tem um salão em Beverly Hills, mas atende a atriz onde ela precisar. Deve ser esse o segredo dela: com um cabeleireiro a tiracolo é impossível ter um bad hair day!

Peça assim

Diga ao cabeleireiro que você quer a versão longa do Chanel, mais comprido na frente e levemente mais curto atrás. Ele fica bem com franjas desfiadas – na altura da boca ou mais longas (como a da Jennifer).

Combina comigo?

Esse corte alonga qualquer tipo de rosto. Nos de formato oval ou redondo, a ponta da frente precisa ser bem acentuada e o cabelo deve ser cortado em camadas desfiadas para ganhar movimento.

Já nos rostos retangulares ou quadrados o corte tem de ser mais reto, com a parte da frente e a da trás na mesma altura.

Como cuidar

Foto: Divulgação

1. Para dar volume, seque os cabelos com a cabeça virada para baixo. Secador Tourmaline Íon Cerâmica, da Taiff. R$ 150*

2. Depois escove os fios sem virar a escova para dentro. Escova Profissional Dual Color, da ProArt. R$ 29,20

3. Caso eles sejam ondulados, o ideal é finalizar com a chapa. Prancha Liss Style, da Arno. R$ 150*

4. Um finalizador dá forma e mantém o cabelo no lugar. Finalizador Stylixir, da Sebastian. R$ 77*

*Preços pesquisados em julho de 2011