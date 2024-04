Como fazer escova de salão em casa? Aprenda passo a passo

Para cabelos alinhados e modelados por mais tempo, a escova de salão é a escolha perfeita! A técnica dos profissionais ajuda quem procura manter os fios lisos e sedosos por muito mais tempo, garantindo aquele efeito volumoso e digno de cinema para os cabelos.

Seja para economizar tempo na hora da finalização ou para manter um estilo mais natural, o efeito escova dos salões de beleza pode ser facilmente reproduzido no conforto da sua casa com dicas que poderão simplificar este processo escovação.

E pensando nessa possibilidade de reproduzir este mesmo efeito de salão em casa, convidamos a hairstylist, Debora Melro, profissional do Studio W, em São Paulo para te contar um passo a passo completo sobre como fazer escova com efeito de salão em casa de maneira prática, rápida e natural, para cabelos modelados e brilhantes por até 4 dias. Veja só como faz:

Como fazer escova de salão em casa?

Passo 01: Lavagem

A hairstylist conta que para garantir que sua escova permaneça intacta por muito mais tempo, é necessário que o procedimento de escovação comece ainda na chuveiro, durante a lavagem dos fios, com produtos leves e fluídos para não pesar.

Continua após a publicidade

“O ideal é usar um bom shampoo de limpeza hidratante para que o cabelo fique limpo, livre de oleosidade mas sem ressecar. Enxágue bem os resíduos de shampoo do couro cabelo antes de aplicar o condicionador ou a máscara de tratamento, que deverá ser nutritiva para garantir brilho e maciez”, revela Debora.

Assim como o shampoo, é necessário que você retire todo e qualquer tipo de resquício de produto que permanecer em seus cabelos, para que durante o processo de escovação o cabelo fique leve e sem excessos. Utilize também massageadores capilares durante a lavagem dos fios, assim você poderá esfoliar o seu couro cabelo e manter ele limpinho para receber o processo de alisamento.

Passo 02: Proteção e divisão

Cabelos lavados, chegou a hora de desembaraçá-los e dividi-los para facilitar a escova. Debora conta que é neste momento em que devemos aplicar o protetor térmico a fim de prevenir os fios contra danos do secador ou chapinha.

Continua após a publicidade

“O uso de um protetor térmico é fundamental para qualquer tipo de procedimento capilar à base de calor. Seja seu cabelo colorido, com química ou natural, a proteção vai criar uma película protetora em volta do cabelo, evitando que ele quebre ou queime quando aplicar o secador, chapinha ou babyliss. Aplique uma quantidade generosa e penteie o cabelo até ficar todos os fios alinhados”, conta.

Com os cabelos protegidos e desembaraçados, divida o cabelo ao meio utilizando um pente fino, em uma linha vertical da testa até a nuca. Após garantir duas grandes mechas, divida novamente o cabelo, dessa vez em linha horizontal, utilizando as orelhas como referência.

“Essas quatro grandes mechas serão zonas em que iremos secar de mecha a mecha, seccionando em pequenas porções até finalizar toda a zona”, exemplifica Debora.

Continua após a publicidade

Uma boa dica é separar uma boa quantidade de prendedores de cabelo ou bicos de pato para seccionar mecha por mecha até cada zona dividida ser escova. Isso irá facilitar a sua organização e a forma como você irá secar os seus cabelos.

Passo 03: Escovando os cabelos

Para muitas pessoas, pode parecer uma tarefa difícil escovar os cabelos sozinha, mas Debora conta que existe uma técnica infalível para que a escova não embarace nos fios e torne o seu trabalho ainda mais fácil.

“Escolha um bom secador e uma escova de tamanho médio para alisar os cabelos. Só assim você terá controle sobre cada mecha a ser puxada e o efeito do calor ser aplicado com sucesso. E para que os fios fiquem bem lisinhos, porcione o cabelo em mechas pequenas e finas e aplique a escova de cima para baixo, apontando o secador em direção a ferramenta” detalha.

Continua após a publicidade

E lembre-se, nada de manter o secador por muito tempo na mecha! “Quanto mais tempo o secador permanecer no fio, maior o risco de danificá-lo ou quebrá-lo. O recomendado é que não encoste o secador no fio e evite ficar com o secador parado no mesmo lugar”.

Caso você queira que as pontas dos cabelos fiquem com aquele aspecto de ondas naturais, enrole as mechas ainda quentes em bobes ou em pequenos rolinhos presos na raiz. Deixe esfriar ou desenrole após finalizar a escovação em todo o cabelo.

Passo 04: Finalização

Com os cabelos escovados e alinhados, você poderá finalizá-los da maneira que preferir: seja realçando as ondas com um babyliss ou alisando ainda mais com a chapinha, a hora da finalização é o momento em que o seu cabelo poderá ganhar ainda mais brilho e efeito de salão em casa.

Continua após a publicidade

“Capriche na escolha de um reparador de pontas ou spray finalizador. São esses produtos que garantem o brilho e o movimento que todo salão consegue oferecer. Mas não exagere, quanto mais produto, mais peso o seu cabelo terá”, conta Debora.

Você pode ousar na escolha da modelagem, dividindo as mechas para conseguir o efeito luxuoso na franja ou deixar as pontas onduladas com ainda mais volume.

Agora, se seu cabelo apresentar o tão temido frizz, Debora explica que para este problema a solução é simples: “Use o jato frio do secador. O frizz ocorre quando o calor ainda está presente na estrutura do fio, fazendo com que ele arrepie os fios mais curtos. Com o jato frio, o calor sai e os fios poderão ser alinhados usando um pente fino ou reparador”, finaliza.

Depois desse passo a passo, escovar os cabelos em casa nunca foi tão fácil!