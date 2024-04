Gel ou gelatina capilar? Descubra qual o melhor finalizador

Para as cacheadas e onduladas de plantão, o gel e gelatina capilar são produtos indispensáveis ao apostar em uma finalização potente para os cabelos no dia a dia.

Seja para garantir lindos penteados ou uma definição ainda maior para as curvas, esses produtos são conhecidos não só pela sua fixação, mas, infelizmente, também por serem itens que podem contribuir para o ressecamento ou até mesmo na quebra dos fios durante o uso.

Pensando em sanar as principais dúvidas e facilitar a escolha na hora da finalização, conversamos com a cabeleireira e especialista em cachos e crespos, Jaqueline Sousa (@jaquecorta), para te contar como usar os geis e gelatinas capilares sem ressecar os fios.

Gel ou gelatina capilar: qual a diferença?

Para início de conversa, Jaqueline explica que mesmo com aspectos e texturas parecidas, o gel e a gelatina capilar são produtos com ingredientes e propostas diferentes.

“Por ser um produto mais espesso e, em sua maioria, sem nenhum tipo de óleo ou ingrediente que ajude a hidratar, o gel de cabelo é basicamente um produto não hidratante e que propicia mais danos. Já a gelatina, por ser um produto mais aquoso, por conter óleo em sua composição e por ser mais maleável em sua aplicação, pode ser usado com mais frequência, ou até mesmo ser combinado com algum creme de pentear nas finalizações”, explica.

O acabamento os produtos também é um ponto a ser levado em consideração.

“O gel seria mais indicado para finalização de penteados de longa duração. Caso o seu uso seja em quantidades maiores ou frequente, é preciso lavar o cabelo mais vezes, pois o seu acabamento gera acúmulos, o que facilita o ressecamento e ocasiona problemas no couro cabeludo e no comprimento dos fios”, revela Jaque.

“O mais indicado, no geral, para todas as finalizações do dia a dia é a gelatina ou geleia capilar, por conta de sua formulação e consistência leve. Geralmente, são mais maleáveis e mais aquosas, o que garante uma definição única mas sem ressescar”, pontua.

Agora, se você não sabe qual produto escolher, Jaqueline explica que verificar etiqueta de composição ajuda a evitar alguns componetes que pode garantir para os cachos o tão temido ressecamento.

“Evite produtos com fragrâncias sintéticas, petrolato, parafina, parabeno e óleo mineral. O ideal é sempre optar por produtos liberados e com ativos naturais”, alerta.

Definição sem ressecamento

Para escolher o produto ideal para o seu tipo de curvatura, Jaqueline comenta que o ideal é escolher produtos com ingredientes liberados, além de se atentar a quantidade e frequência de uso desses produtos fixadores.

“Uma definição capilar incrível requer cuidados conscientes. Combinar as gelatinas capilares a cremes de pentear leves ou aplicar algum protetor antes da aplicação do gel já ajuda a manter os fios um pouco mais saudáveis e resistentes ao ressecamento”, comenta a profissional.

Escolha o seu gel ou geleia capilar

Para você não perder tempo e garantir o seu finalizador ideal para os cachos, Jaqueline compilou os 5 melhores produtos em textura de gel ou gelatina.