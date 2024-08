Como enrolar o cabelo sem usar fonte de calor?

Enrolar o cabelo sem usar babyliss, chapinha ou outras fontes de calor é a nova tendência entre as mulheres que buscam preservar a saúde dos fios. Através de métodos simples, as adeptas encontraram maneiras de ondular as madeixas sem danificar o cabelo.

A popularidade desse fenômeno é tão grande que a tag heatless curls (cachos sem calor, em tradução livre) tem mais de 548 milhões de posts no TikTok. Descubras as principais formas de dar curvatura aos fios sem calor a seguir!

Afinal, enrolar o cabelo sem usar fontes de calor funciona?

É impossível questionar a fama destes métodos, mas há quem duvide da eficácia de enrolar o cabelo sem fontes de calor.

Apesar do interesse pelas técnicas ter crescido nas mídias sociais recentemente, muitas dessas tendências são redescobertas de práticas amplamente utilizadas no passado ‒ vide a icônica Dona Florinda com seus bobes no cabelo ‒ e realmente funcionam.

Como enrolar o cabelo sem usar fontes de calor

Meia

Transformar as meias em modeladoras de cabelo está entre as técnicas favoritas da internet. Basta partir as madeixas ao meio e amarrar as duas partes. Depois, anexe a meia ao elástico e enrole o cabelo ao redor dela.

Fitas para texturizar

Mais uma opção que viralizou, os texturizadores são fitas que envolvem as mechas de cabelo. “Como a aplicação é por pequenas partes, demanda um tempo maior. Ao mesmo tempo, garante resultados compatíveis com os de fontes de calor”, segundo a cabeleireira Andrea Marques.

Modeladores de cacho

Os modeladores de cachos também estão entre os favoritos. As mechas do cabelo são enroladas de pouco em pouco nas faixas com enchimento. “Basta colocar o cabelo ao redor do tecido e esperar até modelar os fios.”

Trança

Quem já trançou o cabelo sabe que, ao desfazer o penteado, os fios ganham curvatura. “Para um resultado uniforme, é importante não deixar nenhuma parte muito folgada. Além disso, é preciso esperar bastante tempo”, indica a profissional. Com os modeladores, o efeito é potencializado.

Bobes

Não é de hoje que os bobes conquistaram o coração das mulheres. Enrolar as mechas, prender com grampos e aguardar algumas horas até alcançar o resultado esperado é uma forma de evitar as fontes de calor. “Colocar os bobes antes de dormir ajuda a ter o cabelo enrolado para o dia seguinte”, comenta Andrea.

Por que enrolar o cabelo sem usar fontes de calor?

Chapinhas, babyliss e secadores, quando utilizados frequentemente, podem causar ressecamento, quebra e queda de cabelo graças à temperatura. Ainda que você utilize protetor térmico, a aplicação inadequada traz riscos maiores para as partes que não estão protegidas do que não usar as fontes de calor, segundo a especialista.

É verdade que os métodos sem calor exigem mais tempo e nem sempre deixam o cabelo 100% uniforme, mas eles são uma forma mais saudável de deixar seus fios encaracolados.

Ainda assim, é necessário tomar cuidado com um velho hábito: entre os adeptos, dormir com o cabelo molhado usando os utensílios é um costume para trazer um efeito mais intenso. “No entanto, isso pode causar a proliferação de fungos no couro cabeludo”, termina a especialista.

