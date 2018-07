Dicas valiosas para cuidar dos cachos e do crespo no inverno

O friozinho do inverno é ótimo: dá para apostar em looks.

Quem parece não gostar muito desse clima são os cabelos, principalmente os cacheados e os crespos, que sempre ficam armados, com frizz e até mesmo ressecados.

Dependendo do tempo, o frizz é tanto que muitas mulheres ficam sem saber como cuidar e acabam usando o produto errado, usam acessórios que não fazem bem para a saúde capilar e até mesmo secam os fios de forma errada.

Conversamos com a afro hairstyle Amanda Coelho (Diva Green) e trouxemos os melhores conselhos para ajudar você a cuidar bem do seu volume. Confira:

Chega de frizz!

O frizz com certeza é um dos maiores incômodos quando a temperatura cai, mas Amanda coloca uma outra perspectiva: “É super importante passar pela experiência de deixar o cabelo livre, isso implica outras texturas com mais frizz, e que são naturais. Não deve ser visto como um vilão“, diz a profissional.

Mas se você realmente se incomoda com ele, há uma explicação de por que motivo acontece: “Pode ser o clima, mas pode ser o uso do produto errado. Ele é causado pela eletricidade estática, que é potencializada quando existe um grande atrito entre os fios”, explica.

Para crespo ou cacheado, Amanda dá algumas dicas para controlar os fios:

– Substitua a toalha de banho por papel toalha – de cozinha – para retirar o excesso de água dos fios

– Secar naturalmente é sempre bom, mas se você não abre mão do secador, use um difusor. Ele distribui melhor o calor entre os fios

– O atrito entre os tecidos e os fios aumenta o frizz dos cabelos. Portanto, substitua sua fronha de algodão por uma de cetim ou enluve seu cabelo com um lenço do mesmo tecido ou de seda

Crespo e cachos: tem diferença na hora de cuidar?

Existem diferentes texturas de fios, que são características de cada tipo de cabelo. Logo, alguns detalhes funcionam mais para um do que para outro. “É super legal procurar um profissional especializado em crespos e cacheados para solicitar uma avaliação capilar e falar dos seus desejos, satisfações e insatisfações. Dessa forma você terá um diagnóstico e um direcionamento preciso sobre produtos e cuidados diários para seu cabelo”, diz Amanda.

Bad hair day: qual acessório posso usar pra disfarçar?

Laços, penteados com tranças, turbantes… cabelos crespos e cacheados respondem muito bem a lenços e amarrações.

Devo mudar a forma de lavar os cabelos?

No frio os cabelos acabam ficando brilhosos por mais tempo. “É difícil, mas é importante manter um cronograma capilar para ter cabelos mais definidos, independentemente da textura.” De acordo com Amanda, geralmente o intervalo é de 4 a 7 dias.

Quais cremes devo usar no inverno?

As técnicas No Poo (sem shampoo) ou Low Poo (pouco shampoo) são eficientes nessa época do ano. Muitos shampoos costumam conter em sua fórmula sulfato e sal ou parafina e sulfato, que deixam os fios encaracolados extremamente ressecados e sem vida. “Indico usar creme de pentear em dias alternados“, explica.

Óleos como o de côco ajudam nessa época do ano?

Você sabia que o côco faz bem não só para o cabelo, mas também para pele e corpo? Pois é! Não pense duas vezes em aplicar. “Ele possui diversos benefícios para a saúde, então ajuda em todas as épocas do ano, principalmente no frio”, aconselha Amanda.

Mais lidas: Louis está todo sorridente no colo de Kate em foto espontânea do batizado