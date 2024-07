Como fazer tranças em casa? Especialista revela tutorial prático

As tranças são um dos métodos de penteado para o cabelo mais antigos e desejados do mundo. Práticas e versáteis, elas ajudam a compor looks desde o trabalho até a academia, proporcionando beleza e conforto para as madeixas. E para você que ama o penteado, convidamos a trancista e cabeleireira Liza Tavares para realizar tutoriais práticos de como fazer tranças em casa. Confira os modelos:

Como fazer trança embutida?

Para começar a trançar os fios, Liza explica que os cabelos devem estar com a raiz devidamente limpa e o comprimento seco e desembaraçado.

“O ideal é lavar os cabelos com um bom shampoo hidratante e, depois, condicionar normalmente. Desembarace os fios ainda molhados e evite aplicar finalizadores. Eles poderão atrapalhar durante a pegada das mechas ao trançar”, explica a trancista.

Para realizar a trança embutida, Liza sugere que os fios sejam todos penteados para trás e que uma divisão na parte frontal dos cabelos deve ser feita a fim de dividir essa mesma seção em 3 pequenas mechas. Acompanhe esse tutorial:

Iniciando a trança

Após a divisão da parte frontal dos cabelos, inicie uma trança, cruzando a seção direita sobre a do meio, e depois a esquerda sobre a nova mecha do meio;

Adicionando mechas

Para dar continuidade no corpo da trança, adicione pequenas quantidades de cabelo solto a cada seção, tanto da direita quanto da esquerda, antes mesmo de cruzá-las sobre a seção do meio;

Continue trançando e adicionando cabelo até chegar à nuca, mantendo a trança justa, centralizada e bem presa à cabeça.

Finalização

Quando todo o cabelo estiver incorporado na trança, continue trançando o restante do cabelo como uma trança normal até as pontas;

Prenda a ponta da trança com um elástico de cabelo e finalize puxando suavemente as laterais. Isso vai trazer um aspecto de mais volume e efeito de salão para o penteado.

Como fazer trança boxeadora?

Assim como na trança embutida, Liza conta que para realizar trança boxeadora, utiliza-se da mesma técnica de entrelace. Para iniciar o penteado, certifique-se de que seu cabelo está desembaraçado e limpo, assim como sugerido na primeira trança.

“Eu gosto de usar também uma escova de pentear e pomada modeladora própria para tranças. Apesar de ser opcional, esses itens são indispensáveis para dar acabamento e diminuir o aspecto de frizz na parte da frente do cabelo”, indica Liza. Acompanhe o passo a passo:

Iniciando a trança

Divida o cabelo ao meio, criando uma linha reta do meio da testa até a nuca, separando cada lado e aplicando a pomada modeladora;

Escolha um dos lados e selecione uma mecha no início da linha do cabelo. Em seguida divida essa grande mecha em outras três partes;

Comece a trançar cruzando a mecha da direita sobre a do meio, e depois, a da esquerda sobre a do meio.

Adicionando mechas de cada lado

Durante o trançar das primeiras mechas, adicione outras pequenas partes de cabelo da seção solta formando uma trança embutida.

Use o pente para selecionar essas mechas, garantindo que a trança fique organizada e sem fios soltos;

Pegue mechas finas para garantir um acabamento bem ajustado e com comprimento uniforme.

Finalização

Siga trançando até chegar ao fim da seção solta. Repita o mesmo processo no outro lado;

Prenda a trança com um elástico de cabelo e finalize com a pomada modeladora.

Como fazer trança rasteira ou trança nagô?

Popularmente conhecida como tranças nagô, as tranças rasteiras são ótimas opções para quem busca por penteados mais sofisticados e elegantes.

Para realizar essa opção, verifique se a raiz do seu cabelo está devidamente limpa e livre de descamação, pois este penteado deixará a raiz dos seus cabelos um pouco mais aparente.

“A nagô exige firmeza e estrutura para se manter no lugar. Para isso, uso pente fino, pomada modeladora e lastex, um elástico fino e flexível que se parece muito com um fio de cabelo. Ele irá deixar as mechas mais firmes e presas à raiz, fazendo com que o penteado dure por muito mais tempo”, explica Liza.

Acompanhe o tutorial:

Iniciando a trança

Divida e penteie o cabelo para a lateral desejada na qual ficará o cabelo solto;

Pegue uma secção de cabelo na parte da frente, na lateral da cabeça, e divida em três partes iguais;

Comece fazendo uma trança básica, cruzando a seção traseira sobre a do meio e depois a seção frontal sobre a nova do meio.

Continuação da trança

Adicione pequenas quantidades de cabelo solto a cada seção antes de cruzá-las sobre a seção do meio.

Trance as mechas na direção da lateral da cabeça, mantendo a trança rente ao couro cabeludo e bem justa.

Continue trançando e adicionando o cabelo até chegar à nuca ou à altura desejada.

Finalização:

Prenda a ponta da trança com o lastex e puxe suavemente as laterais da trança para dar volume.

Se desejar, aplique pomada modeladora para dar acabamento na raiz da trança.

Como fazer trança torcida?

Eis aqui a salvação para aqueles dias em que o cabelo não aparenta estar em suas melhores condições. Com a trança torcidinho, você pode ganhar tempo em ocasiões que lavar os fios não é uma opção, e de quebra exibir um belo penteado.

“Prático, rápido e simples. Com apenas um pente, elástico para cabelo e pomada modeladora, você terá uma bela trança em poucos passos”, comenta Liza. Confira o tutorial:

Início da trança

Separe a parte frontal do cabelo para o lado no qual deseja realizar a torção, criando uma seção de orelha a orelha. Prenda o restante do cabelo para mantê-lo fora do caminho.

Continuação da trança

Pegue uma pequena mecha da linha do cabelo, divida em duas partes iguais e comece a torcê-las uma sobre a outra.

À medida que você torce, adicione pequenas mechas da seção solta, sempre torcendo as duas partes principais para criar um efeito torcido embutido.

Para trazer alinhamento para os torcidinhos, use o pente fino conforme você avança a cada mecha, garantindo que o torcidinho fique bem definido e sem fios soltos.

Finalização

Ao chegar à nuca ou ao final da seção que você está torcendo, prenda o torcidinho com um elástico de cabelo discreto.

Solte o restante do cabelo e, se desejar, modele-o para combinar com o torcidinho.

Depois desse tutorial, ficou fácil criar lindos penteados usando tranças!

