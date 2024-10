Como cortar as pontas duplas do cabelo em casa?

Cortar as pontas duplas é importante para alcançar o cabelo dos sonhos. Ainda que o cabeleireiro seja a pessoa mais capacitada para essa tarefa, muita gente acaba retirando as partes indesejadas dos fios em casa. Mas como fazer isso sem agredir o cabelo? Acompanhe o passo a passo a seguir:

Corte terapêutico com torção do cabelo

Separe uma mecha

No comprimento de dois dedos, torça o cabelo levemente para ver as pontas duplas

Apare com uma tesoura

Faça o processo em todo o cabelo

Corte terapêutico deslizando os dedos

Prenda a mecha entre os dedos indicador e médio

Deslize os dedos para que as pontas duplas apareçam

Corte as pontas duplas com uma tesoura

Repita em todo o cabelo

Quais são os cuidados necessários nessas práticas?

Cortar o cabelo com um profissional é sempre a melhor opção. Ele elimina as pontas duplas enquanto faz a manutenção do corte. “O corte terapêutico é uma técnica especializada que deve ser realizada por um profissional qualificado”, segundo Leandro Teixeira, terapeuta capilar e idealizador da Gold Hair.

“Esse método envolve o corte de mecha por mecha e não apenas melhora a saúde do cabelo, mas também mantém seu comprimento e textura. Ao buscar um corte terapêutico, é essencial contar com a experiência de um especialista, garantindo resultados que promovem cabelos mais saudáveis e bonitos”, explica o profissional.

Além disso, o terapeuta capilar explica que a manutenção do corte deve acontecer a cada três meses.

