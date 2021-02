Moda minimalista em defesa de um mundo mais sustentável

A última década foi marcada por grandes transformações em nosso planeta. Questionamos valores, reavaliamos conceitos e descartamos inúmeros padrões de comportamento que não se encaixam mais no cenário em que vivemos. Com o mundo fashion não é diferente. A moda também sentiu o impacto dessas mudanças e vem revelando um novo olhar sobre o consumo com propostas mais sustentáveis.

Nunca o conceito menos é mais, um dos pilares da estética minimalista, esteve tão em evidência quanto agora. O isolamento social compulsório que experimentamos em 2020 nos fez refletir sobre o que realmente precisamos para viver bem e com qualidade. Sabemos que nada muda num piscar de olhos, mas já percebemos nossos excessos e estamos mais conscientes no que diz respeito ao consumo desenfreado.

Atentos a essa reviravolta nos padrões de comportamento, os estilistas vêm se reinventando e apresentando coleções mais conectadas com as novas necessidades do consumidor. E nesse recorte mais sustentável, o conceito que privilegia uma moda mais durável, versátil e atemporal vem colocando o estilo minimalista novamente num lugar de destaque.

Muito mais do que um movimento, a moda minimalista é um estilo de vida. É uma escolha inteligente, responsável e consciente sobre o que consumimos quando o assunto em questão é a roupa que usamos. A proposta do momento é investir em uma moda mais durável e atemporal, ou seja, sustentável.

As semanas de moda internacionais que aconteceram no início do ano refletiram esse lifestyle em muitas coleções. Grifes como Givenchy, Versace, Salvatore Ferragamo e Alexander McQueen fizeram suas apostas nessa onda do bem. Por aqui, estilistas como Eduardo Amarante, que integra o grupo La Moda, também estão investindo em peças mais atemporais e duráveis.

Segundo ele, não faz mais sentido comprar por comprar e pensando em uma moda com mais propósito, seus looks são criados para ir além da efemeridade das tendências.

A moda minimalista privilegia roupas de alta durabilidade, feitas com tecidos de qualidade, versáteis e com formas atemporais. A proposta é banir os excessos dando lugar à simplicidade sem abrir mão da criatividade e sofisticação. O luxo no conceito minimalista reside na simplicidade das formas.

Abaixo algumas dicas de como aplicar a moda minimalista no seu cotidiano e adotar esse estilo de vida tão conectado com o nosso tempo.

Estilo minimalista

O estilo minimalista privilegia as cores mais neutras e clássicas como preto, branco, cinza, marrom e azul marinho. As estampas são mais delicadas e sutis; poás, xadrez e listras têm seu lugar ao sol nesse estilo. Use a criatividade para criar looks estilosos com a mistura de peças com estampas sutis e cores clássicas.

Os tons

Por serem mais clássicos, os tons minimalistas combinam entre si formando diferentes looks com poucas peças. Mas se você não abre mão de uma cor mais vibrante como o vermelho ou amarelo, misture a peça de cor vibrante com outra de tom mais neutro para ficar em total sintonia com o estilo minimalista.

Looks monocromáticos

Um look monocromático imprime um ar sofisticado e elegante à produção. Nesse caso, a escolha pode ser um vestido ou duas peças. Acessórios delicados ajudam a compor o visual e conferem um ar mais elegante.

Armário cápsula

O isolamento social nos fez refletir sobre a quantidade de peças que temos em nosso guarda-roupa. O movimento minimalista defende que não é preciso muito para ser feliz. Crie o seu armário cápsula com peças básicas, versáteis e de boa qualidade. Use a criatividade para multiplicar seus looks.

Compra consciente

Saber como comprar reflete um estilo de vida minimalista. Na hora de escolher novas peças, procure se informar sobre sua origem, opte por tecidos de qualidade e que sejam mais duráveis. Compre roupas que vão agregar valor àquelas que você já tem no seu armário. Privilegie grifes que estão em conexão com uma moda mais sustentável.