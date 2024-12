A cor do momento: 5 famosas cacheadas que já apostaram no loiro mel

Com a chegada de 2025, também surge a oportunidade perfeita para renovar o visual e começar o ano com um novo estilo. Agora, se você possui o cabelo crespo ou cacheado, aqui vai uma dica imperdível: o loiro mel é a cor que promete iluminar os cachos neste Verão, não apenas das anônimas, mas também de diversas celebridades que amam transformar os cabelos em novas possibilidades.

Mas antes de se jogar nessa transformação iluminada, descubra quais foram as 4 famosas cacheadas que já apostaram nesse tom, que com certeza irá agitar os salões de beleza nesta próxima temporada. Acompanhe:

5 celebridades cacheadas que já usaram o loiro mel

Rihanna

Tida como uma camaleoa do universo pop, Rihanna já experimentou diversos tons de cabelo, mas sem dúvida, um dos mais marcantes foi o loiro mel. A cantora e empresária surgiu pela primeira vez com o tom amendoado logo após dar à luz ao seu segundo filho, Riot, fruto de seu relacionamento com o rapper A$AP Rocky, em agosto de 2023.

Com essa cor, Riri chegou a apostar em diversas texturas, do crespo ao liso, mas foi com as curvas onduladas que ela arrancou diversos elogios dos fãs nas redes sociais. De acordo com alguns internautas, o tom ficou tão perfeito na cantora que até a cor de seus olhos foi valorizada. E você, concorda?

Fabiula Nascimento

Outra cacheada que aderiu ao tom acobreado foi a atriz Fabiula Nascimento. Embora ela já tenha experimentado outros tons, como o ruivo e o chocolate, foi com mechas douradas que a atriz decidiu apostar nos últimos meses.

Beyoncé

Não é de hoje que Beyoncé é conhecida por ser uma das cantoras que mais investe em tons de loiro no cenário musical. Ela já apareceu platinada, com mechas acobreadas e, mais recentemente, decidiu inovar nos cachos ao adotar o tão desejado tom de loiro mel.

Vale lembrar que a vencedora de 32 prêmios Grammy não vive apenas de música. Ela também é a idealizadora de uma das marcas de cuidados capilares mais desejadas de 2024, a Cédred, lançada em fevereiro deste ano.

Liniker

Após um ano de grandes conquistas em sua carreira, a cantora Liniker também decidiu apostar em uma grande mudança, dessa vez nos cabelos. Fã de transformações capilares, como a aplicação de tranças, ela não poupou sofisticação ao adotar o tom loiro mel em um corte pixie super moderno. Caju sofisticada!

Qual dessas inspirações mais chamou sua atenção? Agora é só correr para o salão e se jogar no loiro mel!

