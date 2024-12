7 looks elegantes e estilosos para a confraternização do trabalho

Quando o convite para a festa de confraternização do trabalho chega, além de pensarmos em como devemos nos comportar, é natural surgir a dúvida sobre qual look usar. Equilibrar sofisticação e conforto pode até parecer desafiador, mas é possível escolher visuais elegantes para a ocasião sem abrir mão do bem-estar. Para ajudar, reunimos algumas inspirações que vão facilitar sua escolha.

Look com peças de couro para festa de confraternização

Para o happy hour, um conjunto de couro em tom vinho é uma escolha sofisticada e autêntica. Aposte em detalhes que adicionem requinte e estilo próprio, como uma saia com abertura frontal e uma sandália de tiras.

Vestido longo e preto

Outra opção charmosa é o vestido longo preto. O decote delicado e elegante se destaca, especialmente quando o caimento do vestido é mais fluido. Por fim, os acessórios elevam a produção.

Look com peças midi para o happy hour

Um look que equilibra sofisticação, delicadeza e conforto é aquele que combina peças de comprimento médio com saltos vermelhos e um lenço elegante no pescoço.

Continua após a publicidade

Alfaiataria com acessórios leves

As peças de alfaiataria são ótimas escolhas para festas de confraternização, garantindo um toque de elegância. Para suavizar o visual e torná-lo mais descontraído, opte por acessórios como uma bolsa de palha, sapatilhas e óculos de sol.

Vestido longo de cetim para festa de confraternização

O cetim é um tecido perfeito para as festas de confraternização, especialmente em vestidos longos. Para adicionar estilo, um cinto na cintura quebra a monotonia do look. Combine com saltos de bico triangular e uma bolsa prateada para um toque sofisticado.

Saia de alfaiataria

Continua após a publicidade

A união de regata preta com saia de alfaiataria é uma escolha prática e estilosa para happy hours. Finalize o look com óculos de sol, bolsa e salto para um toque extra de sofisticação.

Camiseta e saia longa para o happy hour

Juntar camiseta com saia longa é uma das melhores escolhas para criar um look elegante, original e sofisticado para a festa de confraternização.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Assine as Newsletters CLAUDIA Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Continua após a publicidade

Assine as Newsletters CLAUDIA Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.