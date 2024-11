Este é o jeito certo de usar a touca de cetim e ter todos os benefícios

A touca de cetim tornou-se item obrigatório para o cuidado dos fios. Tanto para as crespas e cacheadas quanto para as lisas, o acessório virou parte da rotina de cuidados para quase todas. Mas, por não ser descartável, o produto acaba ficando esquecido e mal cuidado. Vai dizer que não? Por isso, separamos algumas dicas para você manter e usar da forma correta a sua touca de cetim:

Como usar a touca de cetim corretamente?

Limpeza

Por estar em contato direto com o cabelo, a touca deve ser lavada com certa regularidade. Para isso, utilize água fria, já que a quente pode danificar o tecido. Não se esqueça de usar sabão suave, se possível um específico para lãs e sedas. Não use a máquina de lavar e evite esfregá-la.

Secagem

A melhor forma de secar a sua touca é naturalmente, pois usar fontes de calor diretamente pode danificá-la. Todavia, tente evitar com que ela fique em contato direto com os raios solares. Dobre para evitar que fique amarrotada.

Armazenamento

Na hora de armazenar, opte por um lugar fresco e seco; locais úmidos podem gerar bolor na sua touca. Pode ser legal colocá-la em um saco ou caixa para evitar poeira, e evite deixá-la amarrotada, sempre dobrada ou pendurada. Por fim, sempre utilize as recomendações do fabricante.

O que fazer durante o primeiro uso

Antes do primeiro uso, utilize as dicas anteriores para lavar e secar corretamente a sua touca. E não se esqueça: sempre mantenha seus cabelos limpos e secos antes de usar. Quando colocar, certifique-se de que ela está bem ajustada à sua cabeça, nem muito larga mas também não muito apertada, evitando danificar o elástico. Por fim, não use o acessório para atividades intensas.

Continua após a publicidade

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Continua após a publicidade

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.