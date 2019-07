Full Lace: descubra os diferenciais da peruca de Marina Ruy Barbosa

A internet foi à loucura na semana passada com a transformação do visual de Marina Ruy Barbosa. Muitas pessoas acreditaram que ela realmente tinha abandonado o ruivo e se rendido ao platinado, mas tudo não passou de um truque.

Em uma declaração, a atriz explicou que o cabelo se tratava de uma peruca e que fazia parte da caracterização para um trabalho. Então, para entender como funciona a técnica que Marina usou — chamada full lace —, a equipe de CLAUDIA conversou com o hairstylist Will Ferrari, do TP Beauty Lounge.

Lace sob medida

O grande diferencial da peruca usada pela atriz é que o corpo dela é feito por uma tela parecida com um filó, na qual os fios são implantados de maneira a imitar o nascimento do cabelo natural. Todos os fios são costurados e a touca é feita sob medida.

Sobre a colocação, depende muito do tipo de lace. Existem umas que não necessitam de cola ou fita dupla face nas bordas do contorno da cabeça, elas só encaixam depois de fazer uma “touca”, cobrindo a cabeça toda, ou tranças rente ao couro cabeludo, a fim de esconder o cabelo de quem vai usar”, explica Will.

Além disso, as perucas são muito práticas e não precisam de cuidados específicos. Tudo o que você precisa fazer é cuidar da mesma forma que um cabelo natural, penteando e escovando as madeixas.

“As de cabelos sintéticos, se a fibra for boa, também não precisam de nada especial, já que não irão embaraçar. O suor logicamente facilita o embaraço, mas como em qualquer outro cabelo. É interessante penteá-las bem também ao tirar, para guardá-las desembaraçadas”, explica o especialista.

Outra vantagem do “full lace” é que ele pode ser usado em até seis vezes antes de lavar e condicionar. Também é possível secar com secador ou deixar secar naturalmente.

