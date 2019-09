5 ideias de penteados para curtir o Rock in Rio

O Rock in Rio começa nesta sexta-feira (27) e para curtir as suas atrações favoritas da melhor maneira possível, é preciso pensar no visual perfeito para os shows.

Já fizemos uma seleção com os melhores looks e makes para você arrasar, agora, separamos 5 ideias de penteados para ficar ainda mais rock ‘n’ roll e linda. Bora?

Tranças de boxeadora

Para quem prefere curtir o festival com o cabelo preso, uma boa e estilosa opção é a trança de boxeadora, ou boxer braids. Para fazer, basta dividir o cabelo ao meio, fazer duas tranças embutidas, deixando uma de cada lado. Prenda as pontas das tranças com elásticos finos, que dão maior firmeza para você poder pular, dançar e curtir o show da sua banda ou artista favorito sem preocupações.

Trança de boxeadora é uma opção diferente e estilosa para quem quiser curtir o festival com os cabelos presos

Coque duplo com cabelo solto

Já para quem prefere deixar as madeixas soltas, uma alternativa para fugir do comum é fazer um coque duplo e deixar o restante do cabelo solto. Para fazer o penteado, separe a parte de cima do seu cabelo. Faça um rabo com a parte de baixo, para deixar as mechas separadas e conseguir arrumar a parte de cima.

Depois, faça um rabo de cada lado e, em seguida, enrole cada um deles fazendo os coques. Finalize a parte de baixo do jeito que preferir, pode ser com babyliss ou chapinha. Se você tem cabelo cacheado, use um finalizador para deixar os cachos bem definidos.

Coque duplo com cabelo solto é uma alternativa para quem quiser deixar as madeixas soltas

Rabo amarrado com lenço

O lenço é um acessório que está super na moda e deixa o penteado bem estiloso. Para quem tem o cabelo curtinho, uma boa opção é usá-lo para amarrar um rabo ou coque com uma parte do cabelo, deixando o restante solto.

Coque com lenço fica superfofo em quem tem cabelo curtinho

Afro puff

Para as mulheres com cabelo crespo, o Afro puff deixa o visual bem estiloso. Para fazer esse penteado, basta juntar todo o cabelo no alto e prender em um rabo de cavalo. Você pode deixar o penteado ainda mais fashion usando um lenço.

Afro puff é um penteado bem estiloso para as mulheres com cabelo crespo

Rabo de cavalo bolha

O rabo de cavalo bolha é uma forte tendência de penteado, despojado e bem fácil de fazer! Faça um rabo de cavalo e prenda-o bem firme, para poder curtir o festival sem preocupações. Amarre um segundo elástico de cabelo cerca de três dedos abaixo do primeiro e repita o processo até a ponta, fazendo quantas bolhas quiser. Use a criatividade!

Rabo de cavalo bolha é uma opção bastante prática e estilosa

