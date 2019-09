Veja quais são os itens permitidos e proibidos no Rock in Rio

Se você vai em algum dia do Rock in Rio, provavelmente deve estar organizando tudo para curtir os shows da melhor maneira, não é? Pensando nisso, separamos todos os itens que são proibidos, obrigatórios e aconselháveis pela organização do festival.

Confira a lista completa abaixo e evite apuros durante a curtição.

Itens obrigatórios

-A pulseira do Rock in Rio, que precisa estar cadastrada no site

-Documento com foto, como RG ou CNH

-Carteirinha de estudante para quem adquiriu meia-entrada

-Termo de responsabilidade do acompanhante para menores de 16 anos, que estejam com responsáveis que não sejam os pais

-Dinheiro em espécie e/ou cartão de débito ou crédito, já que todas as compras utilizam essas formas de pagamento

Itens que estão liberados

-Carregadores de celular e power banks

-Casacos e capas de chuva

-Câmeras semi-profissionais

-Óculos

-Alimentos industrializados e lacrados, sendo que cada pessoa pode entrar com, no máximo, 5 itens

-Frutas cortadas e sanduíches armazenados em embalagens transparentes, mas que não podem ser rígidas. No máximo, 5 itens

-Garrafinha plástica sem tampa para encher de água. A Cidade do Rock conta com vários bebedouros espalhados

-Mochila ou bolsa

O que não pode

– Qualquer garrafa que não seja plástica e sem tampa, como de vidro, squeezes, entre outras

– Embalagens rígidas e com tampa

– Latas

– Máquinas fotográficas profissionais

– Equipamentos de filmagem profissionais

– Guarda-chuvas

– Qualquer produto ou item de vidro, plástico ou metal, maquiagem, desodorante, escova, pente, entre outros

– Bebidas

– Pau de selfie

– Capacetes

– Armas de qualquer tipo (revólveres, facas, canivetes, etc)

– Cadeiras e bancos

– Objetos pontiagudos

– Objetos perfurantes ou cortantes (tipo tesouras, estiletes, pinças, etc)

– Fogos de artifício, sinalizadores e qualquer outro dispositivo explosivo ou incendiário

– Skate, bicicleta e outros tipos de veículos

– Isopor ou cooler

– Drogas ilegais

– Substâncias tóxicas ou venenosas

– Bandeiras ou cartazes contendo mensagens ou símbolos com divulgações comerciais

– Animais, exceto cães-guias

– Materiais de divulgação e publicidade

– Alimentos que sejam possivelmente perigosos para a segurança

Leia também: Confira o passo a passo de makes para o Rock in Rio

Leia também: Um dia com Roberta Medina, a vice-presidente do Rock in Rio

+ 6 bolsas estilosas e compactas para você usar no Rock in Rio

PODCAST – Como dialogar com as crianças e adolescentes sobre sexualidade