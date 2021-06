Cabelo ressecado? Rodrigo Cintra dá dicas para umectar os fios em casa

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

A oleosidade do couro cabeludo é responsável pela nutrição natural dos cabelos. Mas sabemos que, em algumas texturas, como o ondulado, cacheado e crespo, e nos fios longos, ela não chega até as pontas. Quem passa por processos químicos, como descoloração, coloração e alisamento, também apresenta esse problema. Resultado: você sente essa região, do meio até as pontas, bem mais ressecada.

Por isso, além daqueles tratamentos que você já faz no salão, é importante umectar os fios em casa. O procedimento devolve umidade e óleo, combinação que vai controlar o frizz (sem nutrição, o cabelo fica arrepiado), deixá-lo mais pesado e minimizar o volume. Detalhe: esse tratamento é compatível com qualquer tipo de textura e só não recomendo para quem tem cabelos curtos e oleosos.

Umectação X Reconstrução

Muitas mulheres me falam que a reconstrução não dá resultado, pois os fios ficam duros e não tão macios. Esse procedimento é eficiente. A diferença é que a umectação leva algum óleo ou tem ativo emoliente na composição, por isso você percebe aquele toque macio quando passa as mãos. Confira os truques:

Umectação no banho

Processo mais fácil, rápido e eficaz. Primeiro, escolha uma máscara – sugiro uma de regeneração. Tenha sempre uma cumbuca, uma espátula e um pincel. Com a espátula, retire a quantidade necessária da máscara e coloque na cumbuca. Adicione de três a quatro gotas (dependendo do comprimento) de um óleo de reparação – argan e macadâmia são ótimos e sempre percebo resultados, pois são leves e não deixam os cabelos ensebados. Misture bem e aplique a partir de quatro dedos da raiz. Desembarace e deixe agir de 5 a 10 minutos. Enxágue bem. Você pode incluir esse truque no cronograma capilar. Vale lembrar: quando você toma banho e a água cai dentro do pote da máscara, modifica o produto, que pode ter menor eficácia, por isso, use sempre a espátula.

Umectação com os cabelos secos

Também conhecido como spa noturno, é uma dica para quem é cacheada ou crespa. Divida os fios secos em quatro partes. Aplique o óleo de reparação sem enxágue mecha a mecha. Vai ficar mais oleoso mesmo. Você pode chegar mais próximo da raiz. Coloque uma toalha ou touca e durma com o produto nas madeixas. No outro dia, lave com xampu e aplique a máscara. Vai sentir a diferença. Vale lembrar: você só pode usar produto para dormir se ele for sem enxágue, como o óleo de reparação. Não recomendo usar, por exemplo, a máscara capilar com enxágue, pois não oferece um efeito melhor e ainda vai deixar os fios ensebados. Neste caso, você precisa retirar o produto após a pausa indicada na embalagem.

