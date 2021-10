Atualizado em 15 out 2021, 19h16 - Publicado em 19 out 2021, 07h00

Dia de ponderar as atitudes e as opiniões, cuidados com energias que não são suas e que acaba absorvendo. Não leve tudo para o lado pessoal, certifique-se do que é do seu controle e o que não for, deixe estar.

*Vivi Pettersen é jornalista por formação, astróloga, taróloga e terapeuta humanista por paixão e vocação. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@viviastrologica)