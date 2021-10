Horóscopo do dia

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Com a Lua passando a transitar em Leão, estaremos mais magnéticos que o normal. Quem tem gatos, por exemplo, sabe o quanto eles são sedutores (lembra da carinha do Gato de Botas do filme Shrek?). Então, aproveite para expor um projeto novo, lançar seu charme para quem você está interessada, criar aquele clima gostoso a dois… Aproveite, ok?

*Por Aline Schulz – Astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora.