Horóscopo do dia

Lua encontra o Sol e Mercúrio transitando no signo de Leão. Sentimentos, pensamentos e expressão alinhados para você ir ao encontro do que merece. O dia pede para você reivindicar o que é seu por direito: um relacionamento baseado na verdade, ser respeitado pelas pessoas, uma promoção no trabalho. Afinal, você está indo além do pedido.

*Por Aline Schulz – astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br