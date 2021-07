O trunfo para embarcar nas Olimpíadas da maturidade 

Focada na maturidade como plataforma pessoal, a jornalista Kika Gama Lobo escreve sobre as sensações e barreiras que as mulheres de 50 anos vivenciam

Vai dizer que não é pular sem rede? É tiro no coração das mágoas passadas? Ou talvez levantamento de peso da inveja alheia? Agora com as novas modalidades como surfe de ondas gigantes das ilusões perdidas ou skate nas pistas da amargura? Vai encarar? O fato é que a maturidade é por si só uma prova de resistência, que combina alta performance com uma mente potente – só assim podemos cruzar a faixa de chegada com louvor.

Se o ouro não for conquistado, a prata – cor emblemática da estação cinzenta dos 50+ será aceita com o peito estufado de alegria. O bronze, sensação de posteridade, com aqueles bustos fúnebres da vida vivida, podemos deixar pra depois. Eu sempre que acompanho uma disputa entre atletas, me atento para o meu cotidiano e salto a distância atrás das minhas conquistas. Haja vara.

Estamos exaustos. A pandemia tirou o viço de nossas esperanças e tratou de sepultar aqueles instantes de glória que precedem o cheiro da vitória. Mas estamos ainda no páreo. Se não estivermos palmos abaixo da terra, ganhamos resiliência e paciência – combo dos mais inteligentes desta jornada grisalha da existência.

Eu nem sei se quero subir no pódio. Só completar o circuito proposto está de bom tamanho. E no meio da prova quero mais é me divertir como a fadinha de 13 anos que esqueceu das pressões da sociedade e se jogou. Os maduros – calejados de tantas cobranças – também podem performar assim: velhos, leves e soltos. É a melhor vitória da vida.