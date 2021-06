Previsão astrológica desta quinta-feira (17)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Recado dos Astros: a organização anda de mão dadas com o progresso, a prosperidade e a paz no coração. Olhe à sua volta e veja o que está bagunçado. Topa colocar ordem? Pode ser uma gaveta, um armário, um relacionamento. Perceba como você vai se sentir depois!

*Aline Schulz – astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br