Horóscopo semanal: atenção, ele voltou!

Prepare-se, pois nesta semana estaremos muito mais vulneráveis, deixando nossas emoções à flor da pele. Todo o cuidado será pouco. Afinal, a Lua estará passando da fase crescente (que nos inclina a agir) para a cheia nos signos de Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, o que incentiva a nos expor.

Se não bastasse isso, Mercúrio passa a se movimentar novamente de forma retrógrada (até 20/02), afetando a todos na forma de nos expressarmos, o que pode levar a uma série de mal-entendidos e gerar muita dor de cabeça. Outro ponto importante é a assinatura de contratos. Se for assinar algo, revise várias vezes, peça ajuda de um profissional da área para evitar surpresas desagradáveis. Também podem surgir imprevistos, como atrasos ou mesmo cancelamentos de viagens nesse período.

Temas como a família, seu lar, seus pais, hobbies, momentos de lazer, diplomacia, enfrentamento da verdade, forma de lidar com suas emoções, alimentação, excesso de perfeccionismo, organização e limpeza estarão em pauta. Por isso, que tal dar atenção para seus familiares? E, claro, aja da forma mais íntegra possível. Se estiver com suas emoções bagunçadas, antes de tomar uma atitude, respire fundo. Evite falar, principalmente se for para criticar. Uma boa alternativa é dar uma volta, afastar-se um pouco.

A semana está propícia para cuidar da sua alimentação, exercitar-se e tirar um tempo para o lazer. Seu lar pede atenção. Que tal fazer aquela faxina? Doar o que está parado? Mexer na decoração?

Confira a seguir o significado da influência do céu para cada signo nesta semana:

Áries

Atenção a sua impulsividade. Como estará mais sensível nesta semana, você pode ultrapassar os limites e acabar se arrependendo depois. Cultive a diplomacia nos relacionamentos. Invista em exercícios físicos para desopilar. Lembre-se: a verdade sempre aparece. Evite comprar brigas que não são suas.

Touro

Para você, que prefere pagar para não se incomodar, a chegada de Mercúrio Retrógrado vai remexer sua paz. Respire fundo, meça suas palavras, avalie se o outro lado entendeu de fato o que você quis dizer. Faça seu melhor e depois relaxe. Não é possível controlar todas as variáveis. Ótimo momento para retomar os cuidados com sua saúde.

Gêmeos

Seu planeta regente – Mercúrio – passando a transitar de forma retrógrada vai intensificar mal-entendidos, problemas com viagens, acordos que podem não ser cumpridos… Previna-se! Coloque tudo no papel, faça com que o outro lado assine e, se precisar, resgate esse compromisso. Tire um tempo para organizar o que for necessário. Valerá a pena…

Câncer

Cuidado: nesta semana, você estará mais sensível do que nunca. Com a Lua transitando no seu signo, todo o cuidado será pouco para não acabar se magoando à toa. Não subentenda, pergunte. Não deixe sua mente piorar a situação. Converse. Que tal colocar ordem naquele roupeiro? Naquele cômodo que está cheio de objetos que você nem lembra quando usou?

Leão

Liderar, blindar sua autoestima e inspirar as pessoas também cansa… Que tal aquela paradinha estratégica? Curtir sua casa, sua família? Olhar com carinho seus hábitos e ver se estão saudáveis? Cuide de você tanto quanto cuida dos outros. Que tal quebrar a rotina? Fazer algo diferente? Invista no bem-estar. Sua saúde agradece.

Virgem

Seu planeta regente – Mercúrio – passa a transitar de forma retrógrada, o que vai mexer muito com sua clareza. Acrescente a isso a influência de outros aspectos que tornam a semana extremamente sensível. Lidar com as emoções não é o seu ponto mais forte, por isso, você pode não se reconhecer em alguns momentos. Alerta para isso não afetar seu trabalho e relacionamentos.

Libra

Sua família pode sentir a sua falta. Às vezes estamos perto, mas longe. O momento é propício para dialogar com as pessoas que você mais ama. Pode descobrir uma verdade que não sabia. Evite agir de forma impulsiva. Com cautela, busque mais informações, esclareça e analise suas opções. Nada é por acaso.

Escorpião

O passado pode retornar e exigir a resolução de alguma pendência. Hora de encarar, pedir ajuda se for necessário e colocar um ponto final no assunto. Cuidado para que suas emoções não levem você a interpretar algo de forma distorcida. Antes de dar seu veredito, confirme a veracidade dos fatos. Essa postura vai tirar você de várias enrascadas.

Sagitário

Suas palavras são uma benção e, em alguns momentos, uma maldição. Tudo depende de como você está. Se estiver bem, suas palavras tendem a ser ponderadas, equilibradas e inspiradoras. Do contrário, suas palavras podem ferir, afastar pessoas que ama e romper parcerias. Tudo começa e termina em você, por isso, foque em si mesmo. Cuide-se. Cultive a paz.

Capricórnio

A semana pode remexer sua rotina. Os astros tendem a trazer à tona sentimentos que você acreditava que nem existiam ou que estavam resolvidos. Calma. Tudo o que retorna é uma oportunidade de encerrar um ciclo definitivamente. Busque a lição oculta. Perceba que terá um tema de casa a ser feito. Faça e se liberte. Se não conseguir sozinho, peça ajuda.

Aquário

Temos várias famílias: a primeira é aquela que nos trouxe ao mundo, depois formamos outra, e ainda escolhemos alguns amigos como irmãos… Que tal agradecer, honrar a todos eles? Em especial, aquela que permitiu o seu nascimento. Bom momento para ler, escrever e se aprimorar. Estamos às vésperas do Mercúrio Retrógrado, por isso, cuidado com seu jeito de falar.

Peixes

A semana pede atenção à energia do seu lar. Pare e perceba como ela está. Reforce a proteção ainda mais, para que ele se torne seu porto seguro, sua fonte para recarregar as baterias. Será muito importante blindar a si mesmo para não acabar absorvendo a vibração de pessoas e lugares. Cautela com suas palavras, pois Mercúrio Retrógrado vem aí.

