Horóscopo semanal: hora de encarar a verdade!

A última semana de 2020 começa com a Lua passando da fase Crescente para, em seguida, entrar na Cheia nos signos de Gêmeos, Câncer e Leão. É hora de fazer aquela parada, refletir sobre tudo que aconteceu neste ano e qual aprendizado ficou disso tudo, analisando se o saldo final é positivo ou negativo.

O clima é de Réveillon, só que, pela Astrologia, o Ano Novo se inicia no primeiro dia do signo de Áries, ou seja, apenas em março. Porém, já estamos sentindo a vibração desse novo ciclo, principalmente desde a rara conjunção que teve seu ápice na semana passada.

O ano de 2021 se anuncia trazendo perguntas importantes – que responderei em uma aula gratuita –, tais como:

1 – Onde devo expandir?

2 – O que devo estruturar melhor?

3 – Qual mudança devo fazer?

4 – Onde e com quem devo melhorar meus relacionamentos?

5 – Como ativar essa força para fazer o que é preciso?

6 – Quais ciladas este ano trará?

7 – A quais oportunidades precisarei estar atento?

8 – O que pode me impedir de conseguir ser feliz, próspero e saudável neste ano?

Seria sábio da nossa parte encarar nossas sombras, conhecidas como defeitos, imperfeições, situações que afloram o nosso pior para identificar as lições ocultas. Quem não aprende com seu passado pede que ele retorne. É por isso que tantas pessoas vivem e revivem problemas.

Confira a seguir o significado da influência do céu para cada signo nesta semana:

Áries

Você pode se surpreender ao se perceber nostálgica e sentimental, retomando sua história de vida mais que o normal. Está tudo bem. Quem honra seu passado traz consigo a força dos seus ancestrais para seguir em frente mais forte. Conecte-se às suas raízes, as fortaleça para, assim como uma árvore, crescer com bases sólidas rumo ao céu.

Touro

A última semana do ano pede a busca do equilíbrio entre razão e emoção. Observe onde você pode estar preso e trabalhe o desapego. Soltar de forma consciente será fundamental para você neste novo ciclo. Iniciativas e mudanças serão bem-vindas na forma de lidar com o dinheiro e a família, bem como para encarar situações nem sempre agradáveis.

Gêmeos

Analise seu ano e olhe para tudo que aconteceu como um grande professor querendo lhe ensinar algo. Você aprendeu a lição? Se sua resposta for sim, ótimo, assunto encerrado. Próximo assunto. Do contrário, isso tende a retornar até que seja resolvido. Nossa vida é reflexo de nossas escolhas. Se ela está fluindo ou travada, depende do que nós estamos fazendo. Pense nisso.

Câncer

Este fim de ano pede uma atenção maior em relação à sua família, especialmente às mulheres do clã. Você poderá se sentir carente, o que tende a afetar seus relacionamentos. Fortaleça sua autoestima para evitar problemas. O momento está propício para repensar suas crenças e firmar novos compromissos consigo mesma. O que você deseja para si em 2021?

Leão

Resolver pendências quando elas estão às claras é muito mais fácil do que o contrário. Você, que tem a verdade como um valor inegociável, pode acabar se surpreendendo ao se deparar com situações que estão fora do seu controle. Calma. Faça o seu melhor com o que você tem, de onde está e com as pessoas que estão ao seu redor. Isso é temporário. Vai passar…

Virgem

Algumas vezes acreditamos que está tudo bem, quando na verdade não está. Pode ser que você se depare com uma situação assim na família. Veja pelo lado bom: o que você não sabia antes, agora terá condições de mudar, melhorar e aprimorar. Seja flexível e relembre quem você é. Retome suas raízes. Muita atenção à sua alimentação.

Libra

Preste atenção às suas finanças: você está gastando ou investindo? Qual é a diferença? Gastar não traz retorno a você, investir sim. Pondere antes de investir seu dinheiro para não acabar se arrependendo depois. O que você está buscando preencher através da compra? Sua família pede sua atenção. Que tal aquela ligação ou mensagem agradecendo pela sua vida? Topa?

Escorpião

Algumas verdades podem surgir de lugares inesperados. Seu desafio será lidar com suas emoções e com as cobranças da sua mente. Lembre-se que ninguém é perfeito, porém, é na imperfeição que está o grande motivo de nascermos. Aceite que a mudança remexe coisas que nem sempre queremos encarar, mas que são necessárias para seguir em frente.

Sagitário

Preste atenção às suas palavras. Não subentenda, pergunte. Confirme para evitar mal-entendidos. Coloque-se no lugar do outro e entenda que nem sempre o óbvio é límpido e transparente. Tenha paciência e aceite o nível de maturidade de cada um. A semana está incrível para aprender, por isso, invista em livros, cursos, troca de experiências…

Capricórnio

Estamos na reta final de 2020, e o que você aprendeu com seus erros e acertos deste período? O problema nunca foi ou será errar, mas repetir, persistir no erro. Que tal colocar no papel os pontos positivos e os nem tanto, as lições aprendidas, o que levar para 2021 e o que deixar para trás? Nesta semana busque o equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional.

Aquário

Você pode estar mais questionadora do que o normal nesta semana. Tome cuidado para não acabar se metendo em encrencas desnecessárias por falta de tato. Se em algum momento surgirem dúvidas sobre si mesma, lembre-se de quem é resgatando suas origens. Volte às suas bases e retome sua força para continuar sua jornada de crescimento.

Peixes

Seu altruísmo é uma das suas características mais bonitas, mas nesta semana você será convidada a não esquecer de si mesma. Será importante equilibrar o cuidado com o outro e consigo. Nesses últimos dias de 2020, pare para agradecer pelos aprendizados, honrar a vida e sua família e planejar seus próximos passos.

