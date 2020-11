Horóscopo semanal: depende apenas de você

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

A Lua Cheia passando nos signos de Peixes, Áries e Touro, o Sol entrando em Sagitário e Vênus em Escorpião revelam que a sensibilidade, a proatividade e a concretização estão no ar. Por isso, diante de acontecimentos, será necessário identificar emoções, oportunidades, ter maturidade para revelações inesperadas que estão fora do seu controle. Fácil? Nenhum um pouco.

Se não conseguir sozinha, pedir ajuda será essencial. Inclusive, cuidado para não procrastinar, boicotar-se, deixar para depois. A solução pode estar, justamente, em reconhecer que você não está dando conta sozinha. Nos venderam uma ideia equivocada sobre esse assunto, dizendo que deveríamos ser autossuficientes, dar conta de tudo. Sermos super heróis!

Pare tudo e assuma seus sentimentos que não te fazem bem e reformule. Descobriu algo que mexeu muito? Certo, qual o recado oculto nisso? O que você precisa aprender? O que precisa fazer que não está sendo feito? Qual o ponto final pedido nisso tudo? Escolha resolver em vez de ficar se lamentando.

Atenção aos gastos. O que você está investindo está retornando? Sua alimentação é saudável ou pelo contrário? Busque o equilíbrio entre descansar e se exercitar. Aproveite o momento para estar a dois, experimentar algo novo e diferente.

Confira a seguir a influência do Céu para cada signo nesta semana:

Áries

A semana pede paciência e tolerância com as pessoas ao seu redor. Você pode se sentir sobrecarregada e até mesmo cansada. Tenha atenção a sua saúde. Exercite-se, porém, também saiba parar e descansar. Cuidado para não ser impulsiva com o dinheiro e acabar gastando o que não poderia e deveria.

Touro

Dar limites, dizer não, é algo delicado para você. Porém, nessa semana será necessário, do contrário, alguns problemas podem surgir na vida pessoal e profissional. Cuide da energia do seu lar, da sua alimentação. Nada de abusos, inclusive, fica o alerta para a qualidade do que está comendo. Proteja a sua garganta, ela pode estar vulnerável nessa semana.

Gêmeos

A semana pode trazer a armadilha de potencializar uma característica sua: não ter foco. Muito cuidado, pois a chance de chegarem até você diversas oportunidades é grande. Será preciso priorizar e planejar para executar. Se não conseguir sozinha, é hora de ver quem pode te ajudar. Você poderá estar mais impaciente que o normal. Fique alerta para evitar problemas.

Câncer

As pessoas que estão ao seu redor pedem a sua atenção. Que tal planejar uma aventura em família? Criar um momento a dois para estreitar ainda mais os laços? Resgatar a sintonia? Faça isso. Como estão as suas contas? Sob controle? Cuidado para não comprar por impulsividade nesta semana. Preste atenção a sua alimentação e à energia dos ambientes. Esteja alerta.

Leão

Você estará mais empreendedora do que nunca nesta semana. Com uma capacidade incrível para ver oportunidades, é hora de apostar nelas. Evite cair em armadilhas, alie-se a pessoas que já têm experiência e possam encurtar sua curva de aprendizado. É possível aprender com os erros dos demais. Tire um momento para descansar e relaxar.

Virgem

O ritmo da vida está acelerado e você está precisando se adaptar a isso. É hora de avaliar o que deve ser mantido e o que deve ser delegado. Faça os ajustes necessários para dar seu próximo passo. Você está sendo chamada para evoluir. Observe qual área da sua vida está parada e coloque-a em movimento. Cuide da sua saúde nesta semana.

Libra

Esta semana pode remexer tudo aquilo que você está lutando para manter em harmonia. Pode se sentir impaciente e intolerante. Cuidado para que essas características não façam você se tornar momentaneamente injusta. Respire fundo, dê uma volta quando simplesmente algo te desestabilizar. Um alerta: as pessoas podem estar descontando suas insatisfações em você.

Escorpião

O ser humano precisa de experiências para aprender, fixar e transmutar. Cada revelação que chega até você tem uma única intenção: te tornar uma pessoa melhor. Por isso, é hora de olhar mais a fundo o que está acontecendo e assumir sua responsabilidade para mudar isso. Ela está em suas mãos. É hora de mudar, reinventar-se, para encerrar esse ciclo.

Sagitário

Com o Sol entrando no seu signo é hora de deixar para trás o que não te ajuda a se aprimorar e desbravar um novo ciclo. Você está sendo chamada para ir além e, para isso, é preciso ter consciência de que será necessário organizar, planejar e executar novos projetos. Busque aliados para concretizar suas ideias. Cuidado com a teimosia, escute quem está perto.

Capricórnio

Estranha, perdida e até mesmo sem rumo. É assim que você pode se sentir nesta semana. A configuração astral tende a mexer com suas emoções, deixando você em alguns momentos sem chão. Respire fundo, vai passar. É temporário. Será bacana prestar atenção às oportunidades de novos ganhos financeiros que você pode ter. Alie-se a quem já chegou onde você quer chegar.

Aquário

O momento está pedindo para que você seja líder, puxe a frente em relação às pessoas ou a algum projeto. É preciso parar e olhar as novas possibilidades que estão chegando até você. Observe, analise e depois verifique se é adequado ou não você agarrar determinada oportunidade neste momento. Lembre-se: o óbvio não é óbvio para as pessoas até você dizer isso a elas. Simplifique sua vida.

Peixes

Sua sensibilidade pode colocar você em maus lençóis. Preste atenção ao que está acontecendo com você, no seu trabalho, com as pessoas que ama e perceba o impacto disso no seu equilíbrio. Seu corpo está pedindo por descanso. Pare, reveja sua rotina e busque o meio termo. Aprenda a separar os aprendizados dos outros dos seus. Dê limites.

Aline Schulz é Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação, e Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no seu site www.caminhosolar.com.br.

