Horóscopo semanal: adeus, Mercúrio Retrógrado

A semana começa com a Lua na fase Nova, passando para a Crescente nos signos de Áries, Touro e Gêmeos. Para o final dela, Mercúrio começa a transitar de forma direta, aliviando tensões em viagens, na comunicação e fechamento de contratos. Porém, sempre convém fazer a sua parte e não contar apenas com a influência dos astros, ok?! Até porque ainda poderemos sentir por algum tempo os ecos desse movimento retrógrado.

Os próximos dias estão propícios para:

1- Retomar ou até mesmo intensificar as atividades físicas. Com a Lua transitando em Áries, você poderá se sentir mais irritada e impaciente que o normal. Por isso, antes de explodir, que tal dar uma volta, respirar fundo e extravasar ao se movimentar?

2- Dar limites para aquilo que está deixando você tensa, ansiosa, fazendo comer demais (ou tirando seu apetite) e até mesmo perder o sono. Lembre-se: ao aceitar algum convite, observe se realmente é o que você deseja. Do contrário, diga não. Evite se sobrecarregar.

3- Aprender algo novo, investir em algum curso que possa ajudar você a crescer, ir além, enxergar o que não está vendo para se organizar e executar um planejamento do início ao fim. Não há nada que uma boa conversa possa deixar de resolver. Lapide suas palavras, pense antes de falar, se pronuncie com amorosidade e humildade. Introduza sua ideia e a desenvolva com coerência.

Confira a seguir o significado da influência do céu para cada signo nesta semana:

Áries

A semana começa com a Lua transitando no seu signo, o que pode levar você a enxergar com mais clareza algumas oportunidades. Aproveite, siga sua intuição. Identifique se precisará de apoio. Cercar-se de pessoas que a ajudem a planejar e executar todo o projeto é uma boa ideia. Que tal buscar um curso? Grupos que incentivem você a pensar diferente?

Touro

Você pode oscilar nesta semana entre momentos com atitudes impulsivas (e se arrepender depois) e sem iniciativa. Pode se perceber falando demais e, em outras situações, não querer dizer nada. Ou estar focada e, de repente, não saber mais o que está fazendo. Tenha cautela. Preste atenção em si mesma para detectar quando precisará refrear ou estimular seu impulso.

Gêmeos

Com seu Planeta regente passando a retomar o movimento direto mais para o fim da semana, você pode sentir sua mente ficar dia após dia mais clara. Será interessante participar de um grupo de estudos, investir em algum curso ou até mesmo em uma consultoria. Aproveite para checar suas contas, seu saldo bancário e colocar na ponta do lápis seus investimentos.

Câncer

A semana traz o alerta para evitar a teimosia. Cuidado para que a carência não leve você a fazer escolhas equivocadas por estar cega pelas emoções. Pedir ajuda será uma boa ideia caso se depare com um desafio que não consiga resolver sozinha. Convém descansar se sentir que está trabalhando demais. Nada que uma boa noite de sono não resolva…

Leão

Os astros trarão influências poderosas para você nesta semana. Vai perceber que estará detectando mais oportunidades, elaborando planos e convocando apoiadores para concretizá-los. Tende a ser uma semana lucrativa e de aquisição de conhecimentos. Compartilhe e se surpreenda com os resultados de novos projetos que surgirão. Aproveite!

Virgem

Devido a algumas influências, você pode se sentir mais irritada e impaciente com relação aos resultados que gostaria de já ter alcançado. Sempre é importante parar e avaliar o motivo que a impede de alcançar suas metas. É algo que está nas suas mãos, sob seu controle? Ou é algo que independe de você? Identifique, aja ou aceite se for preciso.

Libra

A semana começa com todo gás para você. Que tal se mexer? Fazer alguma atividade física? Dançar, por exemplo? É hora de olhar mais a fundo suas contas e identificar se seu saldo é coerente com o estilo de vida que leva. Às vezes, dar um passo para trás não é sinônimo de fracasso e sim de organização, de planejamento para um grande salto. Pense nisso!

Escorpião

Teimosia na medida certa traz obstinação. Ajuda a persistir, chegar onde deseja e merece. Porém, algumas vezes é preciso parar e olhar além. Que tal “subir uma montanha” para ter uma visão privilegiada e ver com clareza a rota que deseja trilhar? Você está sendo convidada a ir mais além. Pense: qual é a montanha que precisa subir para revelar seus próximos passos?

Sagitário

A semana tende a começar com sua mente fervilhando de ideias, uma vontade muito grande de trazer novidades e quebrar a rotina. Mais para o meio dela, a energia muda, pedindo: “ok, mas vamos colocar os pés no chão?”. Isto pode levar você a buscar conhecimento (cursos) e as pessoas certas (consultorias) para lhe ajudar. Cresça com os pés no chão!

Capricórnio

Cuidado para não perder a paciência com as pessoas ao seu redor. Quando alguém questiona alguma ideia sua é porque ela não entendeu ou está desconfortável diante do novo. Cabe a você lapidar suas palavras, ter maior clareza na hora de explicar e trazer segurança aos demais. Todo sentimento que aflora em nós revela um aprendizado a ser superado. Reflita!

Aquário

Hora de olhar para sua vida e refletir sobre inovações. Todos estamos inseridos em uma rotina. Até mesmo a falta dela é uma espécie de rotina. A liberdade é um dos seus valores inegociáveis e no início desta semana você tende a ansiar muito por ela, até mesmo se sentir presa, caso não possa “respirar”. Que tal pedir ajuda? Conversar com alguém? Fazer um curso?

Peixes

Com o Astro-rei Sol entrando no seu signo, é preciso avaliar seus próximos passos. Quais são suas metas para 2021? Quais áreas da sua vida estão aquém do que poderiam estar? Entre com o pé direito neste ano que acaba de iniciar para você. A energia da semana vai incentivar a ação e levar você ao encontro das pessoas e lugares certos para ir além.

