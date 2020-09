Horóscopo da semana: você aplica o que sabe? 

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Você sabia que o conhecimento que não é aplicado para melhorar a sua vida equivale-se a não saber? Esse será um dos temas que estará em pauta nesta semana. Por isso, dê uma pausa e olhe para tudo o que você já estudou, aprendeu e entenda que é hora de usar.

Pode ser também que seja o contrário: quando foi a última vez que você aprendeu algo novo ou que agregou valor ao seu trabalho? Não sabe? Não lembra? Buscar um curso, leitura, aprofundar-se em algo seria bem interessante.

Essa é uma semana que inicia com a Lua na fase nova passando para a crescente nos signos de Escorpião, Sagitário, Capricórnio e Aquário. Por isso, você tende a sentir que algo ou alguém pode balançar seu equilíbrio ou te decepcionar. A sua reação e o jeito de expressar-se pode ser exagerado. Cuidado para não se arrepender.

O trabalho estará pedindo sua atenção. Pode se sentir mais cansada que o habitual. Sua mente pode estar focada em bater metas. Você tem esclarecidas para si quais são elas? Tem planejado o passo a passo de como alcançá-las? Se a resposta for não, o momento pede por isso. Se sua resposta for sim, parabéns! Você vai se surpreender com resultados que possam aparecer.

Para o final de semana, teremos o planeta de Mercúrio, o grande mensageiro dos deuses, transitando no signo de Escorpião. Verdades e mistérios podem ser revelados. Enxergar o que não estava vendo e pontuar isso com as pessoas. Semana para ser mais observadora e ver o que antes não via. Quem mentir e/ou ocultar tende a ser descoberta. Fica o alerta! Confira a seguir a influência do céu para cada signo nesta semana:

Áries

Arianos podem estranhar-se nessa semana, pois a característica de vitalidade pode ser abalada. Estar mais cansada que o normal, extrapolando seus limites. Descanse, dê limites a si mesma e para o que estiver ao seu redor roubando a sua energia. Uma boa leitura e aprender algo novo são boas escolhas. Permita-se desenvolver uma habilidade nova para ir mais além, romper com o conhecido e fazer diferente para alcançar suas metas.

Touro

Concretizar é um dos seus pontos fortes. Nesta semana você tende a estar com os pés no chão, buscando alcançar metas. Cuidado para não deixar a teimosia e a inflexibilidade tomarem conta de você. Entenda que merecimento é algo a ser conquistado com perseverança. Você é uma forte candidata a isso. Resultado: universo conspirando em seu favor. Aproveite. Siga em frente.

Gêmeos

Última semana em que seu planeta regente está em Libra para passar a transitar em Escorpião. Pode ser que você já esteja notando uma mudança na sua maneira de pensar, falar e reagir às experiências da vida. Preste atenção. A semana está propícia a buscar algo novo para aprender. Novas habilidades são solicitadas no trabalho. Troque conhecimentos, debata com pessoas. Adapte-se.

Câncer

A sua semana inicia com a possibilidade de estar mais quieta, observadora, querendo ficar mais no seu canto. Em seguida pode sentir que renasceu, querer estar ao ar livre, buscar pessoas, conversar com elas. Assim, será possível mergulhar no trabalho, organizar pendências, rever metas, buscar o aprimoramento de algo para realizar suas tarefas de forma mais eficiente e rápida. Alerta: tirar um tempo para si será importante.

Leão

Os astros desta semana revelam uma necessidade de buscar o equilíbrio entre a vida pessoal (família, hobbies, lazer, descanso) e a vida profissional (novos projetos, gerenciamento, resultados, buscar novos recursos). Lembre-se: há tempo para tudo, inclusive estudar e aprimorar. Fique atenta a novas ideias que possam surgir. Quando menos esperar, elas se revelarão como novos projetos.

Virgem

O conhecimento é um dos alicerces mais importantes da nossa vida, desde que aliado a dois pontos: discernimento, para saber o que se encaixa ou não para você, e ação. Seja estrategista, analise o que você está vivendo e identifique o que precisa ser feito. Busque nos cursos, livros e materiais guardados a ferramenta ideal para esse momento. Converse com quem já chegou onde você deseja. Troque experiências.

Libra

O Sol entra no seu signo nesta semana, trazendo a força de um novo ciclo. Permita que essa energia ilumine e revele ajustes necessários a serem feitos para tornar esse ano o melhor possível em relação à sua busca pelo crescimento como pessoa, na sua carreira, relacionamentos a dois, saúde… Que tal aprender algo novo? Fazer aquele curso que você sempre quis? Faça e aplique a teoria na prática. Observe os resultados.

Escorpião

Uma nova forma de ver a vida pode estar se apresentando para você. Pode ser que você atravesse por um momento delicado que a faça repensar algumas escolhas, como estar neste grupo, com esta pessoa, nesta faculdade, neste trabalho… Cuidado com momentos em que a impulsividade pode colocar tudo a perder. Tenha cautela. Anote os prós e contras de cada situação para ver com clareza os ecos da sua decisão.

Sagitário

Nesta semana pode ser que você se surpreenda com a quantidade de informações que vem acumulando. Neste momento, é pedido que elas sejam colocadas em prática. Antes de querer estudar algo novo, verifique se realmente é necessário. Talvez seja uma segunda chance para executar o que aprendeu, tanto na vida pessoal quanto profissional. Exercite-se e dê atenção ao trabalho.

Capricórnio

Você é apaixonada pelo que faz? Encontra no seu trabalho o meio para crescer como pessoa? Está buscando novos conhecimentos para aprimorar seu negócio? Está atenta aos seus colaboradores ou colegas? Contribui para fazer crescer o lugar e as pessoas com quem está? Se a maioria das respostas for não, saiba que tem alguma coisa fora do lugar: você. Seja honesta consigo mesma. Um ciclo pode estar prestes a se encerrar.

Aquário

As nativas desse signo podem se estranhar. A semana traz diferentes anseios: liberdade e estrutura, inovação e resgate do tradicional, morte e renascimento, vida pessoal e profissional, aprender e aplicar, exercitar-se e não fazer nada, estar com amigos e não querer ver ninguém. E agora, Aline? Calma, tudo isso é reflexo da energia dos astros derramada sobre todos nós. Encontre o meio termo e respire fundo. Vai passar.

Peixes

Profundidade, intensidade, dedicação e inovação são palavras-chave para você nesta semana. A dica é mergulhar no conhecimento para colocá-lo em prática de forma nova no seu trabalho. Um chamado pode surgir para subir mais um degrau na sua escada de evolução. Onde você pode buscar a próxima peça do seu quebra-cabeça? Em um curso? Um atendimento? Em uma conversa sincera com uma amiga? Identifique seu próximo passo e aja nessa direção.

Aline Schulz é Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação, e Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no seu site www.caminhosolar.com.br.