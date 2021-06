Horóscopo da semana: Hora de agir!

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

A semana começa com a Lua na fase nova passando para a crescente nos signos de Leão, Virgem e Libra. Por isso o clima pede lealdade, ser verdadeira e ir em busca daquilo que é seu. Magnetismo, perfeccionismo, coerência também estarão em pauta, assim como o pedido para ser diplomática. Antes de se posicionar, pare e olhe ambos os lados de uma situação.

Fique alerta a algumas armadilhas como:

1- Se decepcionar com mentiras, meias verdades, pessoas que dizem ser sua amiga e não são. Batalhar por uma promoção e alguém “passar a perna” em você.

2- Perfeccionismos exagerado e julgamentos que podem levar você a criticar com mais facilidade falhas e isso incomoda algumas pessoas.

3- Não conseguir dizer não para as pessoas. Precisar do aval de alguém para ser feliz, gastar mais do que poderia, se sujeitar a migalhas de amor e se colocar em segundo lugar.

Em contrapartida, o momento será muito bacana para cuidar de si mesma, repaginar algo em você (cortar o cabelo, comprar uma roupa…), identificar o que não está dando certo e traçar um plano para retomar seu poder pessoal, reivindicar o que é seu, ser tudo o que nasceu para ser.

Confira a seguir as previsões para cada signo:

Áries

Que tal exercitar a diplomacia nesta semana? Planejar é uma boa ideia. Vai te ajudar a chegar mais longe, principalmente se você firmar parcerias para concretizar seus projetos. Ótimo momento para curtir seus relacionamentos, estar juntinho de quem ama e relaxar. Aproveite a energia dos astros e coloque ordem em algo que está bagunçado, profissional ou pessoal.

Touro

Os astros convidam para que seja a sua melhor versão nesta semana, para que ouse brilhar e, para isso, entrar em campo. Fazer, mesmo sem ter todas as informações, será necessário. Agir e não esperar… Se estiver em um relacionamento, aproveite. Sensualidade estará em alta. Do contrário, esteja aberta, pois seu magnetismo pode trazer algumas surpresas…

Gêmeos

Encontrar o equilíbrio é serenar a sua mente, fazer as pazes com seu coração e se harmonizar com sua maneira de se expressar. Nesta semana, esteja atenta aos seus pensamentos e às suas palavras. Possuímos duas forças dentro de nós, uma construtiva e outra destrutiva e o que as ativa é o que se passa em nosso interior. Peça ajuda para resolver pendências.

Câncer

Quando o amor preenche primeiramente seu coração, a carência, a baixa estima e baixa autoconfiança vão embora. Esse é um alerta para você nesta semana. Invista em você. Cuide-se. Os alicerces da sua vida se centram em você. Se você estiver bem, todo o resto ficará assim. Do contrário, há a chance de complicar tudo, afetar pessoas próximas. Esteja atenta.

Leão

Com a Lua transitando no início da semana no seu signo, você poderá se sentir mais revigorada e magnética que o normal. Aproveite. Lembre-se, a verdade, quando surge, mostra onde podemos e devemos crescer. Os astros tendem a revelar seu próximo passo. Esteja atenta. Aceitar o que precisa ser feito torna mais simples e fácil percorrer o caminho para chegar à meta.

Virgem

É muito fácil se desviar do caminho. A Lua transitando no seu signo dá aquela ajudinha para você identificar onde desviou e tomar atitudes para retomar. Coragem é fazer o que precisa ser feito. Os astros lembram que feito é melhor que perfeito. Somente aplicando, executando, colocando em prática é que iremos aprimorar algo. Hora de entrar em campo. Peça ajuda.

Libra

O apego nos impede de ver o novo, nos cega para novas oportunidades e nos impede de ser tudo o que nascemos para ser. Abra-se para a mudança, a vida chama para ir além. Enfrente o medo e se surpreenda com um novo ciclo chegando, recheado de boas coisas. Você está sendo convidada a entrar em movimento. Pessoas irão te ajudar. Você não estará sozinha!

Escorpião

Nossa visão sobre o que representa a vida sempre pode ser ampliada, desde que haja disposição para rever atos, ideias, formas de nos relacionar, identificar aprendizados ocultos nas situações que vivemos. Esteja atenta, pois alguma verdade pode surgir para levar você a mudar. Seja inteligente e diplomática. Sensualidade estará forte. Hora de explorar fantasias!

Sagitário

Somos os autores da nossa própria história. Tudo o que chega até nós é para nos desafiar a ir além. Está em suas mãos decidir o que fazer com o que está acontecendo nesse momento. Busque informações, converse com pessoas para então parar, refletir e tomar uma decisão. Todo esforço é recompensado, e todo bom trabalho será reconhecido. Se puder ir além, vá. O mundo a chama.

Capricórnio

Pare de se martirizar, de não se achar merecedora da felicidade, do amor e da prosperidade. Seja grata pela sua vida e sinta amor por si mesma. Abra-se para a vida e ela se abrirá para você. Reflita sobre quais hábitos e pensamentos estão fechando as portas da felicidade. Sinais estão pairando ao seu redor. Preste atenção. Se não conseguir sozinha, peça ajuda.

Aquário

O desapego excessivo pode nos levar a aceitar ou conviver com o que não merecemos. Evoluir faz parte da vida. Ficar parada tende a nos levar ao sofrimento. O momento pede comprometimento, uma parada para rever seus passos, observar se está em meio às pessoas certas para subir de nível, dar seu próximo passo. A liberdade anda de mãos dadas com a organização.

Peixes

Doar-se para quem não quer é perda de tempo. Sua vontade de ajudar estará em alta e poderá levar você a se intrometer onde não foi chamada. Resultado: mal entendidos, discussões, mágoas, ressentimentos. Como evitar isso? Se pergunte antes de querer ajudar: a pessoa me pediu? Fará diferença eu falar? Se a resposta for não, não faça nada. Siga em frente.

