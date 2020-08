Horóscopo da semana: hora de se reinventar!

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

A semana começa com a Lua na fase Crescente passando para a Cheia nos signos de Aquário, Peixes e Áries. Mais para o final dela teremos o planeta de Mercúrio transitando pelo signo de Libra, trazendo uma nova influência para a maneira de nos comunicar.

Todo o planeta está em algum signo e isso revela a nossa maneira de pensar, de tomar decisões e expressá-las às pessoas. O signo em que Mercúrio se posiciona no mapa astral mostra como nós nos comunicamos, pensamos e também a nossa capacidade de aprender com as experiências.

Pode também estar em dois signos e nesse caso você terá duas formas de se expressar. O que o torna mais versátil, com mais potenciais a explorar, porém, com armadilhas dobradas para serem cuidadas por você. Nesse caso, o conhecimento vai ajudar você a saber qual delas está atuando no momento, para então fazer os ajustes e investir. (Essas informações você encontra no Mapa Astral).

Vamos a algumas alertas e dicas para sua semana ser incrível:

1) Ideias novas pedem passagem para serem analisadas por você e implementadas com cautela. Cuidado com a impulsividade, teimosia e a rebeldia, pois você pode se encrencar, acabar discutindo ou ficando triste pelo resultado disso.

2) Preste atenção sobre si mesma, principalmente quando estiver bem e de repente, ficar irritada, triste, impaciente… Pode ser que você tenha entrado em contato com a energia de uma pessoa ou lugar onde tenha acontecido uma briga, haja alguém depressivo… Sim, você estará mais suscetível às vibrações. Proteja-se.

3) Fazer sem pensar nos prós e contras nem sempre é uma boa ideia. Porém, se você é uma pessoa que pensa demais, a Lua em Áries vai pedir ação da sua parte. Apenas cuide com a assertividade cega, aquela que te leva para onde você não gostaria. Tão importante quanto você entrar em ação é definir um destino para ela.

Confira a seguir a influência do Céu para cada signo nesta semana:

Áries

Sua liderança será testada: na família, entre amigos e até mesmo em relação a si mesmo para ser o protagonista da sua história de vida. Cuidado com o excesso de energia física que se não for extravasada pode gerar muita irritação e impaciência, o que pode fazer você brigar desnecessariamente. A atividade física será uma poderosa aliada nessa semana. Preste atenção ao que acontece ao seu redor.

Touro

Movimento. Essa é a chave para você nesta semana. Algo que nem sempre é gostoso à primeira vista, porém, necessário. Reflita: o que pode ser melhorado, feito de forma diferente… Sinta, visualize-se nesse novo contexto para então se sentir segura para aplicar. Muito cuidado com a teimosia, em defender um estilo de vida que está pedindo por mudanças. Sim, é possível ser ainda melhor do que já está. Pense nisso.

Gêmeos

Adepto da mudança naturalmente, você precisa estar alerta para não mudar por mudar. As transformações que precisam acontecer em sua vida sejam alicerçadas em contribuição, em viver seu propósito e pioneirismo. Conversar com amigos e pessoas que são grandes líderes é uma boa pedida. Registre seus aprendizados depois para perceber qual deles se aplica a esse momento e em qual área.

Câncer

Essa semana pode oscilar dentro de você a vontade de ser independente, livre, não querer esperar por ninguém, fazer e ao mesmo tempo uma sensibilidade que o faça se emocionar com histórias tristes. Muito cuidado para não se arrepender depois. Busque seus amigos, medite, exercite-se. Se sentir uma mudança no seu humor verifique onde está e com quem. Perceba se não tem relação com isso antes de querer fazer algo.

Leão

Liberdade, sensibilidade e proatividade estarão em pauta nesta semana. Esteja atenta pois essas necessidades podem fazer sentir-se prisioneira de um estilo de vida que quem criou foi você mesma. Analise se sua rotina está muito pesada e ajuste ela para que possa ter mais leveza presente no seu dia. Cuidado para não defender cegamente pessoas. Certifique-se delas estarem certas antes de fazer isso. Exercite-se. Será importante.

Virgem

Pode ser que você se sinta perdida com a energia da semana. Ser imprevisível, sensível e proativa é algo que seu signo tem dificuldade em lidar ou ser. Calma, vai passar. O lado bom é que você estará com ideias e mais atitude para colocar em prática seus projetos. Até mesmo pode surgir uma vontade de mexer-se, exercitar-se, de mudar algo na sua vida ou até mesmo na sua casa. Aproveite e faça.

Libra

Você pode surpreender as pessoas nessa semana por tomar atitudes que foquem ora em você mesma, ora suas amizades e em projetos altruístas. A palavra de ordem é: siga seu coração. Permita-se olhar para si e mudar aquilo que impede você de expressar sua originalidade e liderança. Procure exercitar-se, desenvolver uma rotina em que a alimentação seja mais saudável e haja tempo para relaxar.

Escorpião

Muito cuidado para não boicotar aquilo que precisa ser feito por uma necessidade de sair, estar ao ar livre, ter liberdade e estar entre amigos. Será necessário buscar o equilíbrio entre o prazer e a responsabilidade. A sensação de sufocamento é temporária e vai passar. Cuidado com sua sensibilidade que estará muito aflorada assim como a impaciência. Quando se pegar irritada, extravase exercitando-se.

Sagitário

Muito cuidado com ações impensadas que podem levar você a se meter em enrascadas no trabalho e com as pessoas. A impulsividade pode fazer você se expressar de forma equivocada e ser mal interpretada. Quando foi a última vez que você conversou com seus amigos demoradamente? O momento está propício para isso, assim como descobrir novas formas de fazer o que você faz. Inovar. Permita-se brilhar sendo você mesma.

Capricórnio

Inovar, ser criativa, ousar, arriscar, ser sensível não são características desse signo, porém, você pode se sentir assim e isso tirar seu chão. Deixar você perdida. O lado bom é que o momento pede por novidades para perceber onde é possível fazer diferente – e você terá a ajuda dos astros para isso. Basta estar aberta para esse movimento, porque do contrário, pode ser uma semana turbulenta.

Aquário

Ideias são uma fonte de inspiração para mudar a realidade. É chegado o momento de se cercar de pessoas que podem ajudar você a concretizar. Fique atenta a sua forma de fazer, suas ações, pois elas podem estar mais impulsivas que o normal. Sua maneira de questionar as pessoas as levam a olhar para pontos cegos em suas vidas, algo que nem sempre estão dispostas a fazer porque mexe com a sua zona de conforto. Pense nisso.

Peixes

Sua sensibilidade nessa semana estará muito aflorada. Com uma grande capacidade de captar ideias, é chegada a hora de avaliar o que está dando certo e o que não está, para deixar para trás. Que tal uma mensagem para aquela amiga que faz tempo que não conversa? Amigos são a família que escolhemos. Cuide deles. Preste atenção às mudanças do seu humor porque elas serão seu termômetro para como está a energia dos lugares e pessoas perto de você.

Aline Schulz é Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista e Mestre em Educação, Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no seu site www.caminhosolar.com.br.