Conselho astrológico rápido para começar o dia

A Lua entra em Capricórnio, nos ajudando a ter foco e determinação para alcançar nossas metas. Aproveite.

Aline Schulz é Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação, e Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no seu site www.caminhosolar.com.br.

