Susan Miller: Como a Lua nova do dia 15 afeta seu signo nos próximo dias

A energia da Lua cheia do final de outubro reverberou nos primeiros dias de novembro e agora dá lugar à da Lua nova. No signo de Escorpião, o satélite incentiva mudanças. Hora de fazer um balanço interno e decidir o que fica e o que vai embora de vez.

Toda transformação, porém, vem sempre acompanhada de desafios e será preciso encará-los com determinação. Não tenha medo de entrar de cabeça em assuntos que demandam maior profundidade, mas evite dramas.

Abaixo, as previsões de Susan Miller para o período. Confira:

Áries

No dia 15, a Lua nova trará um respiro. Se está se candidatando a um novo emprego, as discussões ficarão concentradas nos benefícios oferecidos pela empresa. A compensação será proporcional ao seu talento, experiência e domínio na área.

Touro

A Lua nova em Escorpião lhe trará a oportunidade de uma parceria promissora. Aproveite para iniciar as discussões sobre formar um compromisso mais sério e seja bem clara a respeito de suas expectativas. É importante que ambos os envolvidos estejam na mesma página e igualmente comprometidos para que a união funcione bem.

Gêmeos

No dia 15, a Lua nova iluminará seu setor do trabalho. Uma nova tarefa estimulará sua imaginação e poderá lhe render reconhecimento. Tenha cuidado com as palavras, sejam elas ditas ou escritas. Evite também assinar contratos até o início de dezembro.

Câncer

A Lua nova do dia 15 de novembro, em Escorpião, trará a diversão de volta. Se está solteira, há chances de conhecer alguém fascinante. Além do romance, essa Lua favorece a criatividade. Use a energia para iniciar um projeto em que possa expressar sua arte.

Leão

Sua atenção se voltará para demandas domésticas na Lua nova do dia 15 de novembro. Se tem planos de fazer uma reforma ou se mudar, o momento é ideal. Em geral, é preciso dinheiro para esses empreendimentos, mas tudo indica que conseguirá a aprovação de um empréstimo. Se está trabalhando em casa e ainda não tem um espaço confortável, encontrará a motivação para criá-lo.

Virgem

Caso se envolva em negociações perto da Lua nova do dia 15 de novembro, evite assinar contratos, pois Urano também estará em conflito direto com Mercúrio. Essa Lua, em Escorpião, marcará o início de uma fase agitada no trabalho, com uma enxurrada de e-mails, telefonemas e reuniões online. Felizmente, graças à intervenção de Netuno – tanto nos negócios quanto no romance –, as parcerias fluirão bem.

Libra

No dia 15, com a chegada da Lua nova, você encontrará outras maneiras de juntar dinheiro. Faça também sua parte. Busque vagas, fale com amigos e conhecidos, e as oportunidades surgirão.

Escorpião

No dia 15 de novembro, a Lua nova no seu signo será um verdadeiro presente do Universo. Aproveite para relaxar e tentar focar mais em si mesma e no que você quer conquistar. Provavelmente, você conseguirá avançar em busca de algum sonho ou objetivo.

Sagitário

Aguente firme, pois aos poucos as coisas irão entrando nos eixos e, até a chegada da Lua nova, no dia 15, tudo já estará no lugar. Você será recompensada pelo astro, e a segunda quinzena do mês guardará boas surpresas. Um novo acordo deverá ser firmado nos dias seguintes, mas tome cuidado com o entusiasmo. Evite sair por aí espalhando seus feitos. Espere até que fiquem mais concretos.

Capricórnio

Com a chegada da Lua nova, a energia ficará mais positiva. O satélite iluminará seu setor das amizades e você terá a oportunidade de passar um divertido momento com seus amigos em uma videochamada. Um de seus sonhos também pode se materializar durante essa época.

Aquário

Com a ajuda da Lua nova do dia 15, em Escorpião, você deverá conquistar uma efetivação, um aumento ou até um emprego novo. O período é perfeito para mudanças, e você se sentirá segura o suficiente para assumir novas responsabilidades.

Peixes

Com a chegada da Lua nova do dia 15, que será impactada por Netuno, seu planeta regente, você vai notar um avanço em planos pessoais e profissionais, impulsionado pela ajuda de amigos.

