Xuxa quebra silêncio sobre participação de Mara em comercial

Xuxa, Angélica e Eliana participaram da campanha de uma marca de cosméticos na última quarta-feira (24). O encontro fez muito sucesso entre os internautas.

Mara Maravilha comentou no Instagram de Xuxa que havia sido esquecida e no dia seguinte ela apareceu sozinha em um vídeo da mesma marca fazendo referência às apresentadoras loiras e cantando a música ‘Chega de Saudade’. Muitos entenderam que a ação havia sido combinada previamente, o que foi rebatido por Xuxa.

No lançamento de uma rede de depilação que aconteceu nesta quinta (1º), a rainha dos baixinhos falou que não sabia que Marava Maravilha participaria da campanha publicitária. “Fiquei surpresa porque não sabia. A ideia era as três loiras que estavam no ar, não era as pessoas que faziam programas infantis”.

Veja o que está bombando nas redes sociais

Alguns internautas, no entanto, já haviam levantado suspeitas de o vídeo ter feito às pressas, já que a qualidade da peça de Mara é inferior a das loiras.

Leia mais: Xuxa faz despedida emocionante da “única pessoa que a amou” na Globo

+ A homenagem de Bruna Marquezine pelo aniversário de Sasha Meneghel

Carga mental: você fica o tempo todo pensando no que precisa fazer?