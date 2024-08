As unhas pretas decoradas são clássicas do universo da beleza e, nos últimos dias, elas vêm dominando as principais buscas em nail art, sendo aclamadas pela sua elegância e discrição.

A cor, para além de ser perfeita para looks all black, é ideal tanto para unhas delicadas quanto para as mais luxuosas e chamativas, por ser uma das cores mais versáteis e práticas de combinar.

E, para te inspirar, selecionamos6 inspirações de unhas pretas decoradas e elegantes para fazer na sua próxima manicure, veja:

6 inspirações de unhas pretas decoradas e elegantes

Pontas pretas e douradas

Elegantes e minimalistas, as unhas com pontas pretas e detalhes dourados são perfeitas para quem ainda não está preparada para se jogar numa unha all black, mas ainda quer um detalhe da cor versátil.

Continua após a publicidade

Para fazer estilo, você pode contar com a ajuda de adesivos de guia próprios para nail art ou, ainda, o uso de fita crepe. É só colar, pintar e depois remover cuidadosamente antes que o esmalte seque por completo.

Nail art preta com laço e francesinha

Com a onda da moda coquette, os laços tomaram conta da cena de beleza, indo dos cabelos até as unhas. E, nesta nail art, se torna a decoração perfeita para unhas elegantes e românticas, sem a necessidade do rosa.

O ideal é fazer o laço utilizando um pincel fino. Caso não tenha tanta habilidade, existe também a possibilidade de utilizar adesivos para unhas.

Continua após a publicidade

Unhas pretas com desenhos metálicos

A onda do metalizado, ou cromado, ainda segue forte, mas ele não precisa invadir todas as unhas, sendo possível criar um design leve e simples para quem prefere as unhas menos carregadas.

Nail art de animal print preto e fosca

Mais uma tendência que não deixa a cena das unhas é o animal print, aparecendo desde os designs mais coloridos até os mais minimalistas, como é o caso desta unha decorada de onça com detalhes foscos.

Continua após a publicidade

Para reproduzir, comece aplicando uma camada de esmalte preto comum na superfície de todas as unhas e espere até secar. Passe uma top coat fosca nas unhas do dedo médio e do dedo anelar, e espere mais uma vez até estarem secas.

Finalize realizando os detalhes das manchas de onça nas unhas foscas com o esmalte preto comum.

E, caso esteja em busca de mais inspirações de nail art com animal print, siga o link para conferir inspirações imperdíveis!

Francesinha longa e preta

As francesinhas são conhecidas pelas suas linhas finas e detalhes minimalistas, mas elas também podem chegar ao maximalismo! Traçando a superfície das francesinhas, faça um design que pegue mais da metade das unhas e preencha de preto como de costume. As bolinhas pequenas complementam com delicadeza.

Unhas pretas com estrelas

Não existe combinação melhor do que preto e branco nas unhas, balanceando as cores claras e escuras em uma esmaltação só. Ademais, a combinação de cores é ainda mais chamativa e romântica quando feita com alguns desenhos minimalistas estrelados.

Agora, é só mergulhar nas unhas pretas.

Continua após a publicidade

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Continua após a publicidade

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.