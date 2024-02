6 nail arts para unhas curtas que você vai querer usar

Ao buscar por unhas decoradas, muitas vezes nos deparamos com designs lindos e interessantes, mas que parecem funcionar apenas em alongamentos enormes, não é mesmo? Se você sempre teve vontade de testar desenhos diferentes, mas não encontrou estilos que funcionem, veio ao lugar certo: separamos 6 nail arts para unhas curtas que são um verdadeiro charme.

Nail art abstrata para unhas curtas

O azul bebê, escolhida a cor do ano pela Suvinil, já vem marcando presença no universo das unhas, usado com frequência por celebridades como Hailey Bieber e Sabrina Carpenter.

Uma boa maneira de apostar na cor é fazendo um design abstrato, perfeito para unhas mais curtas.

Unhas decoradas com linhas minimalistas

Procurando por uma unha decorada mais sofisticada para o dia a dia? Aposte em esmalte em uma cor neutra – como bege ou rosa bebê – e, quando estiver seco, desenhe um bloco preto em metade da superfície da unha.

Em seguida, com a ajuda de um pincel fino e esmalte branco ou creme, crie uma linha horizontal e uma vertical que se cruze com a anterior. As folhas de ouro complementam o estilo.

Francesinha estilizada

A francesinha é um design clássico, mas pode ganhar ares diferentes e modernos com uma série de releituras. Esta opção, minimalista e moderna, funciona muito bem nas unhas curtinhas.

Unhas curtas degradê

Nada como um bom degradê, não é mesmo? Além de fácil de fazer, ele funciona em qualquer tamanho de unhas. No verão, vale apostar em cores bem quentes, como o laranja.

Nail art com limões

Você gosta daquelas nail arts com desenhos, mas não sabe como adaptar para unhas curtas? Temos a esmaltação perfeita (e totalmente cítrica) para você! Por serem pequenos, os padrões vão bem em qualquer comprimento.

Yin Yang floral

Todos conhecemos o famoso ditado: Os opostos se atraem! Essas unhas decoradas trazem o formato Yin Yang com cores delicadas, que são sempre ótimas pedidas para as curtinhas, com flores – uma forma de tirar o floral do lugar comum.