8 unhas vermelhas elegantes para você se inspirar

As unhas vermelhas elegantes estão dominando o cenário. Símbolo da energia e do poder, a cor é uma ótima pedida para quem busca transmitir elegância e confiança através das nail arts ou esmaltação, sendo cada vez mais procuradas na internet. E se você quer levar esse estilo para a sua rotina, selecionamos 8 inspirações para você roubar. Confira:

Francesinha vermelha

É sempre bom começar pelos clássicos! Para trazer o vermelho às pontas dos dedos, aposte em uma francesinha elegante e delicada. O estilo é elegante, e funciona para qualquer ocasião.

Unhas vermelhas clássicas

É impossível pensar em inspirações de unhas vermelhas sem trazer o all red – além de ser perfeita para quem curte uma esmaltação minimalista e sem muitos rodeios.

Os mais abertos, como o da foto, trazem sofisticação, mas com um toque de ousadia – enquanto os mais fechados tendem a ser vistos como mais sérios, clássicos e, ainda assim, sensuais.

Unhas vermelhas vinho

Entre os diversos tons de vermelho para apostar nas unhas, o vinho é um dos favoritos – especialmente quando vem junto de uma nail art diferente. Desenhos assimétricos não exigem muita habilidade, e chamam atenção na medida certa, sem exageros.

Animal print vermelho

Ame ou odeie, as nail arts de animal print são tendência, e elas ficam ainda melhor com uma pitada de vermelho. Se você quiser mais inspirações de nail art com animal print, siga o link!

Unhas vermelhas metalizadas com flores

Para reproduzir, aplique uma camada de esmalte vermelho metalizado no mindinho e no polegar. Já no indicador e no anelar, utilize o mesmo esmalte para fazer uma francesinha nas laterais das unhas. No dedo médio, faça apenas uma francesinha.

Para finalizar, desenhe pétalas delicadas brancas nas unhas com a francesinha lateral e finalize com uma top coat transparente.

Unhas vermelhas com pérolas

Entre as várias tendências para as unhas, o uso de pérolas está virando uma das favoritas, uma forma elegante e minimalista de embarcar no mundo das nail arts. Os acessórios são vendidos em lojas especializadas em produtos de beleza e unhas.

Nail art com cerejas delicadas

Se você prefere uma nail art com desenhos, mas ainda quer que estejam dentro da aba da elegância, esta é a inspiração perfeita. Se não tiver habilidade para reproduzir, vale fazer uso dos adesivos.

Unhas vermelhas degradê

Elegância e poder é com essa esmaltação! Aposte em um degradê vermelho e preto nas unhas. Para reproduzir, aplique uma camada do seu esmalte vermelho favorito e, em seguida, com uma esponja, aplique na ponta das unhas o esmalte preto, deixando invisível a linha entre as duas cores.



