7 inspirações de nail art com animal print

Ame ou odeie, o animal print – ou, estampa animal – é sucesso no outono, desde roupas até acessórios. A padronagem é atemporal, porém, também pode ser trazida ao universo das unhas através de nail arts com animal print, que podem ir desde clássicos como oncinhas ou uma adorável estampa de vaca.

E, estando entre as principais buscas do Google, selecionamos 7 inspirações para você se adentrar na tendência das unhas decoradas com estampa animal, das mais clássicas às mais contemporâneas. Veja só:

Francesinha de vaca

Se você não está em busca de uma decoração chamativa mas ainda quer entrar na trend, aposte nas francesinhas estampadas – discretas e leves.

Para reproduzir, comece aplicando um esmalte base nude nas unhas e, em seguida, faça o design da francesinha com um esmalte branco – tentando deixá-las com espaço suficiente para acrescentar o design.

Assim que estiverem secas ao toque, com ajuda de um pincel fino, faça o design delicado das manchinhas de vaca – ou, também, pode inovar e escolher outros animais – apenas na seção da francesinha. Finalize com uma camada transparente.

Unhas neutras com estampa de onça

Para quem está disposta a ousar um pouco mais mas ainda quer manter a elegância na esmaltação, nós sugerimos o design de unhas neutras com estampa de onça. Do polegar ao anelar, aplique um esmalte preto pela superfície da unha – podendo aplicar mais de uma camada se sentir que falta pigmento.

Já no indicador, escolha um esmalte marrom claro e faça o seu estilo de francesinha favorito. Quando estiver seca, faça desenho delicadas das manchas de onça – estas devem ser semelhantes a pequenos círculos, mas não se preocupe com a perfeição! Por fim, com o mesmo esmalte marrom, aplique no último dedo e, com esmalte preto, desenhe as mesmas manchas pela superfície inteira da unha.

Nail art de crocodilo

Entre as favoritas das nail artists estão as nail arts com estampa de escamas de crocodilo. O charme na esmaltação é a diversidade de cores, que podem ir desde o azul com o branco até combinações mais clássicas, como verde e preto. Ademais, elas mostram elegância ao não denotar uma estampa extremamente visível.

Comece aplicando o esmalte em gel verde de sua preferência pela superfície das unhas. Enquanto espera secar, serve algumas gotas de esmalte preto em um prato metálico e, quando estiverem secas, aplique uma camada fina de top coat transparente.

Antes mesmo de secar, com um boleador, pegue um pouco do esmalte preto e arraste com delicadeza pela unha, deixando que ele se abra e espalhe pela unha. Por fim, faça mais uma camada de esmalte transparente para finalizar o acabamento.

Se você está à procura de um boleador, no link você confere as nossas apostas para fazer as unhas em casa!

Unhas com estampa de vaca colorida

Para quem curte esmaltações ousadas e divertidas, aposte em unhas com estampas coloridas, saindo do padrão dos animais – e elas ainda são as mais simples de reproduzir! Aplique as camadas necessárias de esmalte branco ao longo da superfície das unhas e deixe secar completamente.

Com um pincel fino, faça desenhos espalhados da estampa de vaca – lembrando que não é necessário se apegar à perfeição – com a cor de sua preferência, desde o clássico preto até um rosa neon. Por fim, zele com um top coat transparente.

Mismatched nails com animal print

Outra das grandes apostas do mundo das unhas decoradas são as unhas descombinadas, cujo charme é justamente não se conectarem umas com as outras. E, o animal print pode ser a pedida perfeita para a tendência. Para reproduzir, comece realizando o design de francesinha nas unhas.

Enquanto espera secar, selecione cinco estampas de animais, como: girafa, vaca, onça, leopardo ou crocodilo. Assim que secas, com um pincel fino, vá de unha em unha realizando o desenho da estampa escolhida para cada uma das unhas. Finalize aplicando uma camada de top coat transparente.

Caso você prefira, também é possível adaptar a esmaltação pela unha inteira e, siga o link se quiser conferir mais sobre a tendência mismatched.

Nail art de zebra metalizada

E os metalizados são mais uma aposta para explorar! Comece aplicando uma camada de esmalte rosa claro na superfície das unhas e, quando secas, faça um círculo imperfeito – semelhante à ideia de uma francesinha – com um esmalte rosa com partículas de brilho.

Em seguida, com um esmalte metalizado prateado, faça listras imperfeitas semelhantes às das zebras. Por fim, aplique uma top coat transparente.

Unhas com estampa de tigre

Se você curte mais os animais selvagens, que tal reproduzir a estampa de tigre das unhas? No polegar e no mindinho, aplique esmalte preto pela superfície da unha, enquanto no resto você passa um esmalte laranja claro.

Assim que estiverem secas, escolha duas unhas laranjas para fazer o design. Com um pincel fino, foque em fazer listras que se estendam pela superfície das unhas, sem criar uma padrão. Por fim, finalize com uma top coat transparente.

