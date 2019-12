Um dia para se lembrar e estar bem no Natal

Há tantas facetas nas relações fraternas. Nas bem-sucedidas, parceria e admiração são constantes. É o que mostram Carina e Ana Carolina Souza, de São Paulo. Foi a caçula, Carina, que entrou em contato com CLAUDIA.

Escreveu uma mensagem atenciosa pedindo que a irmã pudesse passar por uma transformação pelas mãos do cabeleireiro Rodrigo Cintra. Com carinho, contou detalhes sobre a história de Ana Carolina.

Ela começou a vida profissional aos 17 anos no Programa Jovem Aprendiz. Aos 19, estudava de manhã e à noite para poder manter o emprego durante a tarde. O empenho valeu a pena.

Hoje, aos 30, está se formando em engenharia elétrica e comanda uma equipe totalmente masculina com pulso firme. Em casa, dedica o tempo à filha, Maria Luiza, 4 anos. “Ana é trabalhadora e muito forte”, descreve Carina.

A missão foi reservar um dia em que ambas pudessem comparecer ao salão para que vivessem a experiência juntas, com o mesmo apoio do dia a dia. Deu certo! Ana Carolina chegou animada, mas admitiu que tinha alguns medos.

Logo se soltou e confiou as madeixas ao expert. “Quero um corte fácil de manter e que valorize os cachos”, pediu. Como se vê, o objetivo foi alcançado e as expectativas superadas. “Estou me sentindo uma diva! Eu achei maravilhoso e, ao mesmo tempo, é prático”, disse Ana.

Ana Carolina, Desafio da Leitora

No balanço

Os fios de Ana Carolina, retos e na altura dos ombros, não tinham nenhuma química, ou seja, eram uma tela em branco para a criação de Rodrigo Cintra. Ele sugeriu diminuir a base até a altura do pescoço com leves camadas, dando mais movimento.

Assim, o cabelo pode ser tanto dividido ao meio quanto jogado para um dos lados. Para arrematar, criou mechas finas em tom de caramelo. Elas aqueceram o visual, fazendo com que Ana parecesse mais bronzeada.

Ana Carolina e Rodrigo Cintra

Ana Carolina e Rodrigo Cintra

Ponto de foco

A pele bem feita foi o ponto de partida do look. A maquiadora Michele Aprígio aplicou uma base de alta cobertura com batidinhas, usando uma esponja úmida. O truque evita marcas ou manchas, além de deixar o resultado natural.

Depois, espalhou um pó solto, mais leve que as versões compactas, para selar os produtos. Essa é uma ótima combinação para festas ou eventos em que o make precisa durar bastante.

Nos olhos, a maquiadora passou sombra acobreada cintilante em toda a pálpebra e finalizou com muitas camadas de máscara para cílios. O blush e o gloss rosados deram frescor ao look.

Base Matte Gold FPS 25, Una, Natura, R$ 105,90* Blush Cremoso Stik, cor Pink Perolado, Mark, Avon, R$ 28*

Confira o resultado final: