Desafio da leitora: Como virar uma “morena iluminada”

A recrutadora de talentos Helen Santos, 32 anos, sentia a necessidade de atualizar o visual há tempos. Segundo ela, faltava um empurrão do universo para que tomasse coragem. A transformação, então, chegou em boa hora.

Veja como ficaram as mudanças no cabelo, look e maquiagem de Helen:

Cabelo

Dona de fios grossos e sem nenhum tipo de química, Helen chegou ao salão com boas ideias quanto à cor. A paulistana almejava o visual

“morena iluminada”, em que se criam nuances próximas ao castanho sem chegar ao loiro.

Foi totalmente atendida pelo cabeleireiro Rodrigo Cintra, que propôs o tom caramelo pela facilidade do cuidado e da manutenção. O expert sugeriu ainda um corte médio com as pontas desfiadas. “Ele cria movimento e equilibra o volume”, explica.

O corte com mechas desconectadas, combinadas às nuances de cor, dão dimensão aos fios secos naturalmente e também ressaltam as ondas feitas com modelador de cachos.

Maquiagem

Como Helen se confessou apaixonada por um olhar bem marcante, a maquiadora Michelle Aprigio elegeu essa área como ponto de partida, escolhendo tons terrosos para o look.

Primeiro, aplicou sombra marrom cintilante em toda a pálpebra móvel com a ajuda de um pincel fofo de cerdas naturais. Depois delineou a linha d´água com um lápis preto de ponta macia, esfumando levemente para o lado de fora.

Nos cílios superiores, muitas camadas de máscara uniram os fios naturais aos postiços. A pele recebeu blush coral, com iluminador dourado nas têmporas. Um batom nude, somado a leves batidinhas de gloss, finalizou o make com chave de ouro.

1. Delineador retrátil Anti-Precision Eyeliner, Kat Von D, R$ 130*

2. Batom Glam Absoluto, cor Nude Único, Eudora, R$ 42,99*

*Preços consultados em setembro de 2019. Sujeitos à alteração

Veja o resultado: