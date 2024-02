Testamos: quais são as melhores sombras líquidas?

O mundo da beleza vem se reinventando a cada lançamento, desde blush em bastão até sombras cromáticas, dando espaço para inovações na make e, claro, na nécessaire. Entre as novidades no mundo da maquiagem estão as sombras líquidas, que vêm em uma textura cremosa, que promete facilidade na aplicação e ainda mais pigmentação.

A novidade não vem sem um certo estranhamento, é claro. Afinal, usamos sombras em pó há anos,e inovar no formato pode exigir um pouco de paciência para pegar a técnica. Por isso, aqui na redação de CLAUDIA, testamos as principais sombras líquidas, avaliando a aplicação, pigmentação, versatilidade e maleabilidade de cada uma. Confira nossas impressões:

Rare Beauty - Sombra Líquida Stay Vulnerable Compre agora: Sephora - R$ 149,00

A fórmula da sombra da Rare Beauty – marca de beleza de Selena Gomez – surpreende ao primeiro olhar, vindo com uma fórmula líquida que, ao mesmo tempo, tem um fundo de cremosidade, semelhante ao blush da marca. O produto está disponível em tonalidades rosadas, que acabam sendo versáteis para o dia a dia. Euem gosta de variar nas cores das pálpebras, porém, vai sentir uma falta na variedade de tons.

Após a aplicação, a sombra conta com um acabamento matte, semelhante às sombras em pó. O tempo de secagem é um pouco mais rápido do esperado, o que dificulta a mistura com outras cores.

Já em relação à pigmentação, preferimos a aplicação com os dedos, que destacou mais a cor e também permitiu que trabalhássemos com ela com maior facilidade – com o pincel, perdemos um pouco do produto e é necessário ir construindo em camadas. A textura não acumula nas pálpebras e tem uma boa capacidade para esfumar.

Bruna Tavares - Sombra Líquida BT Velvet Compre agora: Sephora - R$ 53,00

A Sombra Líquida “BT Velvet” da Bruna Tavares é uma das mais conhecidas do mercado pelo seu custo-benefício. A fórmula também é cremosa mas, dentre as opções, é uma das sombras mais líquidas. Isso faz com que o produto seja “menos é mais” na hora de aplicar: vá aos poucos para não exagerar na cor.

Para quem tem problema com cheiro na maquiagem, vale dizer que essa sombra tem um leve toque frutal. Isso não afeta a aplicação ou reflete na reação dos olhos, mas vale ir com calma para quem não curte aromas.

A aplicação tem um acabamento aveludado, e funciona como 2 em 1 – primer e sombra – além de contar com uma grande variedade de cores. Já o aplicador é maior do que esperávamos. Ele, porém, facilita na aplicação direta aos olhos, e permite fazer o esfumado tanto com os dedos quanto com o pincel, mantendo o mesmo acabamento ou a pigmentação, que, aliás, se mostrou dentre as mais fortes.

O tempo de secagem é médio, dando espaço para trabalhar com novas cores ou, inclusive, brilhos, além de não acumular nas pálpebras e ser fácil de esfumar.

Lacre 21 - Sombra Líquida BT21 Compre agora: Renner - R$ 25,90

A sombra líquida da Lacre21, em parceria com a BT21, tem um um aplicador pequeno que facilita a aplicação direta nas pálpebras. Para esfumar em camadas, porém, e melhor usar um pincel.

As cores mais profundas – como o azul royal – têm uma pigmentação muito forte, então recomendamos aplicar aos poucos para não acabar exagerando ou desperdiçando produtos. Já cores mais claras – como o amarelo – requerem um pouco mais de paciência e trabalho na aplicação. Quanto à paleta de cores disponível, a marca disponibiliza muitos tons vivos, perfeitos para quem gosta de um look mais ousado.

O tempo de secagem do produto é médio, o que permite bastante maleabilidade – e ajuda a construir visuais com diversas cores. A sombra é prática para quem quer um look refinado e extravagante sem a necessidade de aplicar muito tempo para a aplicação, com acabamento de alta cobertura matte.

Natura - Sombra Líquida Fix Una Compre agora: Natura - R$ 79,90

O produto tem uma fórmula molhada, que pode ser aplicada com facilidade com o pincel aplicador e esfumado com os dedos. A princípio, uma única aplicação basta para perceber a pigmentação. Caso você busque um look mais pesado, aplique em camadas, porque o produto tem uma margem de secagem alta. Entre as cores disponíveis estão o dourado, bronze, marrom, roxo e rosa com partículas de brilho, sendo versáteis para o dia a dia ou para completar algum look.

A sombra líquida da Natura é perfeita para quem nunca testou um produto líquido, por causa da aplicação fácil. Na hora de retirar as sombras com glitter, porém, recomendamos um pouco de paciência e delicadeza, para não machucar as pálpebras.

A sombra da Quem Disse, Berenice? é ótima para além da área dos olhos: ela serve também como um glitter líquido multifuncional com efeito metalizado e, por vezes, cromático.

O aplicador é prático – recomendamos apenas passar os dedos para não perder os toques de brilho que tanto amamos. Assim como a da Rare Beauty, o tempo de secagem é curto, então é necessário trabalhar rapidamente para não perder a oportunidade de esfumar as pálpebras.

As sombras líquidas da M.A.C são conhecidas pelo seu brilho, e por terem um pequeno fundo de cor. O pincel aplicador é clássico e bastante maleável ao toque. Nós recomendamos aplicar direto com ele e moldar o formato com os dedos depois, para não perder as partículas de glitter.

O produto tem um acabamento metálico/brilhante, mas sem um grande fundo de cor. Por isso, serve mais como um complemento para os olhos em vez de um único produto.

A secagem é média, o que permite criar camadas. Para quem não gosta de sentir glitter nos olhos, a sombra pode não ser a indicada, ainda que as partículas não sejam grossas e nem se acumulam nas pálpebras.

As sombras da Sephora Collection também são perfeitas para quem gosta de um look super brilhante. Essas, porém têm um fundo de cor mais pigmentado, ainda dão destaque ao glow.

O aplicador é o mais maleável de todos, o que o torna ótimo para aplicar a cor diretamente nas pálpebras e construir o shape com o próprio pincel. É fácil espalhar e esfumar o produto. O brilho também é delicado, feito com infusão de madrepérola e glitter. Também recomendamos delicadeza na hora de tirar a make.