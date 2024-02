9 maquiagens de Carnaval sem glitter, mas divertidas

O make da folia é colorido, extravagante e divertido. Nele, não existem elementos obrigatórios ‒ a única regra é não se prender, nem mesmo ao glitter. Aliás, seja pela busca de uma relação mais saudável com o meio ambiente ou por desgostar daquele trabalho de tirar partícula por partícula de brilho após a festa, cada vez mais pessoas estão dando adeus ao brilho. Hoje, separamos inspirações de maquiagem de Carnaval sem glitter para você que não é fã do detalhe!

Como preparar a pele para o Carnaval?

A hidratação é o primeiro passo para uma maquiagem duradoura e bonita, e é ainda mais importante quando a pele é madura.

“Como a pele madura tende a ficar mais ressecada, o ideal é caprichar na hidratação, inclusive combinada com uma massagem facial. Assim, a pele recebe os produtos de maneira mais uniforme e evita o acúmulo”, explica Carol Zaia, expert de beleza da Sephora Brasil.

Depois de hidratar o rosto, chega a vez da blindagem, um passo essencial para aumentar a durabilidade do make, segundo Emerson Damas, maquiador profissional.

Em seguida, o corretivo para esconder as imperfeições e a base para uniformizar o tom de pele, sem exagerar na quantidade de produto, aplicando pouco a pouco, em batidas leves, com uma esponjinha.

Suor, chuva e calor podem diminuir a duração da maquiagem, por isso a importância de adotar técnicas e produtos que elevem a capacidade da beauty. O profissional entrega as melhores opções, além da blindagem: “Passe o pó translúcido para definir sem pesar e, por fim, um spray fixador para garantir que a pele permaneça intacta durante toda a festa”.

“Faça camadas finas e sem acumular muito produto em regiões com tendência a craquelar, como os olhos”, indica Carol.

Como fazer um olho colorido sem glitter para o Carnaval?

A maquiagem de Carnaval com olhos coloridos é uma excelente opção para quem deseja ficar longe do glitter. A dificuldade do processo e as manchas que as sombras podem causar, porém, afastam muitas pessoas. Mas e se disséssemos que é mais fácil do que parece se livrar desses problemas?

“A chave para um olho colorido e sem manchas está na preparação”, diz Emerson. Aplicar um primer específico para a região ou algum corretivo é o primeiro passo. Eles vão garantir que a sombra assente na pálpebra e aumente a pigmentação.

Uma camada de pó solto abaixo dos olhos para, caso caia sombra, você conseguir varrer com o pincel, é outra recomendação.

“Use pincéis limpos e de qualidade para passar as sombras, esfumando suavemente para criar uma transição perfeita entre as cores. Além disso, a técnica de ‘batidinhas’ em vez de esfregar o pincel ajuda a depositar a cor sem espalhar demais. Se houver algum excesso, utilize um pincel limpo para remover suavemente”, acrescenta.

Para Carol, outra opção é começar pelo olho. “Faça toda a preparação da pele, aí comece a maquiagem pelos olhos e, na hora de limpar a sombra que pode ter caído, use um pouquinho de hidratante. Não use demaquilante, porque ele pode interferir na aplicação da base e corretivo.”

Delineados e máscara de cílios coloridos

Mais uma ideia para o Carnaval são os delineados coloridos, que podem ser feitos a partir de sobras líquidas ou de um material específico, como a caneta delineadora. O truque é colar uma fita na diagonal e desenhar seguindo a linha, preocupando-se em fazer um traço fino.

“Delineadores líquidos em cores ousadas podem criar looks dramáticos, enquanto adesivos de strass oferecem brilho sem o uso de glitter”, afirma a expert.

As máscaras de cílios coloridas também são uma ótima pedida, principalmente pela praticidade que garantem. Quem optar por elas, porém, deve estar atento à informação de ser ou não a prova d’água, para evitar os borrões ao longo da comemoração do carnaval.

Pele glow ou matte: qual é a melhor para o Carnaval?

A escolha entre um aspecto glow ou matte depende do estilo desejado. No entanto, para o Carnaval, Carol sugere o equilíbrio.

“Indico manter a pele com um acabamento matte para garantir a durabilidade, mas adicionando pontos de destaque com um iluminador sutil para um toque luminoso e festivo”, responde a dúvida.

Mais inspirações de maquiagem de Carnaval sem glitter