8 segredos de expert para fazer as unhas em casa

Seja pela maior segurança na pandemia ou pela contenção de gastos tão necessária em tempos de crise financeira, fazer as unhas em casa virou parte da rotina de muitas mulheres. Mas, pode confessar: a verdade é que nem sempre é fácil obter um bom resultado, principalmente quando falta prática e, claro, tempo. Para te ajudar a ficar com as mãos impecáveis com mais praticidade, a manicure Gi Camargo entrega cinco truques de expert.

Esfrie as mãos antes de começar

O seu esmalte já ficou com bolinhas após secar? Então saiba que o problema está na temperatura das mãos. “Algumas pessoas têm as mãos muito quentes, especialmente no verão. Esse calor muda a química do esmalte e causa as bolinhas. O ideal para evitar o problema é resfriar deixando em água corrente por alguns minutos, ou deixando de molho em água fria”, ensina a profissional.

Empurre o excesso de cutícula

Remover as cutículas em casa é arriscado e pode gerar lesões e infecções – então contenha a vontade de pegar no alicate. “Eu aconselho aplicar um removedor de cutícula ou um creme não oleoso e só empurrar o excesso. Isso é mais seguro e ainda facilita muito na hora de esmaltar.”

Não se esqueça da base (e de aplicar também nas laterais)

Pular direto para a etapa do esmalte é um erro muito comum ao tentar fazer as unhas sozinha, tanto do ponto de vista da saúde, quanto da durabilidade. “Nós precisamos realmente da base, porque ela protege a superfície da unha do pigmento do esmalte, além de atuar como um escudo para a oleosidade natural das unhas, fazendo a esmaltação durar mais. Se você tem unhas fracas, também pode usar as versões fortalecedoras“, esclarece.

Quer um segredinho de profissional para tornar a sua vida mais fácil nas próximas etapas? Gi tem: “Quando for aplicar, deixe a base borrar, levando para os cantos dos dedos. Dessa maneira o pigmento do esmalte não fica diretamente na pele, e a tarefa de limpar e dar acabamento fica muito mais simples.”

Reduza a quantidade de esmalte no pincel

Você costuma pegar bastante esmalte de uma só vez para precisar de menos demãos? Apesar de parecer uma boa ideia, isso só vai prejudicar o seu resultado e prolongar em muito o tempo de secagem. “Esse é um detalhe importantíssimo! É melhor aplicar três camadas finas do que uma grossa, porque demora mais para secar e o esmalte ainda levanta da unha com mais facilidade. Depois de tirar o pincel do vidro, tire o excesso passando na borda”, aconselha.

Aplique corretamente

Aplicar o esmalte de maneira correta é outro ponto de atenção – e muita gente acaba errando. “Nós vamos sempre colocar o pincel na base da unha e puxar em um único movimento até o final (sem passar várias vezes no mesmo lugar). Se precisar, é só repetir. Também precisamos dar um tempo entre uma camada e outra, porque se estiver molhado vai gerar imperfeições. Faça uma demão em cada unha e depois volte para a primeira.”

Aposte no top coat

“O top coat, que é mais encorpado que o extra brilho, faz toda a diferença no acabamento do seu esmalte e realmente dá um aspecto profissional. Além de deixar brilhante, ele ainda camufla pequenas imperfeições e uniformiza tudo”, garante a especialista.

Evite erros com o secante

Já foi passar o óleo secante e borrou o esmalte? Ou colocou as mãos na água corrente na esperança de acelerar o processo, só para acabar com bolhas e vincos? Calma, porque isso tem solução: “Realmente não temos como fugir do secante se quisermos que as unhas fiquem prontas rápido, mas temos que aplicar corretamente. Se for utilizar o óleo, coloque uma gota na cutícula sem encostar o pincel e gire o dedo para que ele espalhe sozinho por toda a unha. Uma opção mais prática é o óleo secante em borrifador, que já encontramos em diversas lojas e, diferente do spray secante, não deixa o seu esmalte opaco.”

Nail art mais prática

E que tal arriscar uma francesinha ou um estilo geométrico? Acredite, não é tão complexo quanto você imagina. “O melhor jeito é usar fita adesiva transparente para servir de guia, porque ela gruda bem sem retirar o esmalte e não deixa a cor vazar. É só cortar no tamanho desejado e colar para acertar no traço. Todo mundo tem em casa e eu acho que funciona até melhor que as fitas próprias para nail art.”