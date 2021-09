Primavera nas mãos! Conheça a tendência das unhas com margaridas

Você é apaixonada pela moda da década de 60? Então, a tendência de unhas com margaridas certamente vai fazer seus olhos brilharem.

A maioria das mulheres que vivenciaram aquela época faziam o desenho da flor nas unhas para destacá-las. Além de retratar o ano que ficou popularmente conhecida, a espécie de flor ainda combina com o clima da nova estação: a primavera.

Veja também: Multicoloridas e repaginadas, as francesinhas estão com tudo

Para te colocar dentro dessa trend, chamamos a designer de unhas Tamires Teixeira para te ensinar a reproduzir a tendência aí de casa e com criatividade.

Cores

A profissional diz que o segredo para deixar suas margaridas à vista é usar cores claras. “A cor amarela, que usamos para o miolo da flor, não sobressai muito em tons escuros. Por isso, os claros serão seus aliados na hora de exibir o desenho”, explica.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝕋𝕒𝕞𝕚 ℝ𝕒𝕞𝕠𝕤 (@espacotamis)

Use sua criatividade

Tamires destaca como você pode usar toda sua engenhosidade para deixar as unhas com toque único e dentro da moda.

“Você pode fazer filha única com as margaridas [técnica com desenho em apenas uma unha de cada mão]. Essa opção é ótima para quem não tem ainda o hábito de decorar ou gosta de unhas mais discretas”, diz.

Mas nada impede de usar o desenho em todas os dedos também! “Dá para fazer uma grande cobrindo toda a unha ou várias pequenas. Outra alternativa é fazer francesinhas com margaridas, que fica um charme”, indica.

Continua após a publicidade

Passo a passo

Separe esmalte amarelo, branco e palito para dar início à sua nail art! Veja as orientações da Tamires:

1- Faça um pingo na unha com a cor amarela para criar o miolo da nossa flor. Ele pode ficar no centro da unha, nos lados ou nos cantos.

2- Em seguida, contorne com outros pingos na cor amarela em volta do primeiro pingo.

3- Agora você pode usar o palito em pé para um pingo arredondado ou inclinado em um ângulo de 45º graus para um pétala mais apertada na cor branca. Pronto, suas unhas agora terão o desenho de uma linda margarida.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝕋𝕒𝕞𝕚 ℝ𝕒𝕞𝕠𝕤 (@espacotamis)