Plaid nails, a tendência para quem busca unhas estilosas e únicas

Tendência de moda, o xadrez certamente ganhou um lugar especial em nossos closets nesta temporada de inverno de 2021.

A padronagem, que se destacou em casacos, agasalhos, calças, cachecóis e vestidos, tem feito sucesso não somente no mundo da moda, como também conquistou e revolucionou o campo da beleza.

Você consegue imaginar esta estampa em suas unhas? Espero que sim, pois as plaid nails são a última tendência de arte para as mãos!

Variando do modelo mais tradicional do xadrez, com linhas verticais e horizontais, até outros moldes mais excêntricos, com linhas na diagonal, a estampa pode ganhar diversas cores e espessuras, dando um toque único e estiloso à sua nail art.

O design é elaborado geralmente em três cores, sendo uma cor base, outra de suporte, geralmente usada para os detalhes mais grossos, e a terceira para os detalhes finos. Porém, as plaid nails não se apegam a apenas esta composição, viu? Elas também podem ser criadas com até cinco cores diferentes, incluindo a combinação entre tons claros e escuros.

Veja algumas inspirações:

Gostou das inspirações, mas ainda não se sente tranquila de ir até uma manicure para executar esta arte em suas unhas? Veja abaixo dois passo a passo para testar a tendência em casa: