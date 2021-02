6 dicas, tutoriais, truques e macetes para pintar as unhas em casa

Uma das buscas em alta no Pinterest, segundo um recente relatório divulgado pela rede social, é sobre como fazer as unhas em casa. Com as recomendações de isolamento social, muita gente passou a se virar sozinha para deixar as unhas do jeito que gosta.

Nas redes sociais há uma grande quantidade de vídeos que ensinam a fazer e que trazem alguns macetes para facilitar a vida da manicure amadora.

Se você é uma dessas pessoas, confira alguns truques, dicas e tutoriais que selecionados no Youtube, Instagram e Pinterest:

1- Como tirar o esmalte escuro de um jeito mais fácil

Neste vídeo, você aprende um macete para não sofrer tanto na hora de tirar o esmalte antigo principalmente quando ele é escuro. O segredo é molhar o algodão no removedor e colocar na unha deixando agir por uns minutinhos.

2- Um truque para pintar as unhas sem borrar:

Um segredinho para pintar sem borrar é deixar o esmalte só de um lado do pincel e dar a primeira pincelada no centro da unha e então pintar os lados. O segredo é tentar manter a distância da cutícula, segundo este vídeo:

3- Como evitar as bolinhas no esmalte

No calor, é muito comum que ao pintar as unhas elas fiquem com aquelas odiadas bolinhas, estragando todo o efeito da esmaltação. Neste vídeo, há alguns truques para evitar que isso aconteça. Os macetes vão daquele manjado conselho de segurar um copo de água gelada na mão.

Um outro jeito é dar um tempo entre uma mão e outra de esmalte nas unhas. Mergulhar as unhas na água gelada logo após pintá-las também é uma das recomendações. Passar extra brilho também ameniza o problema. Mas, a dica mais importante é evitar fazer as unhas em frente a um ventilador:

4- Como começar na arte de fazer unhas decoradas

Muita gente gosta de decorar as unhas, além de esmaltá-las. Confira como começar a fazer desenhos com esse vídeo para iniciantes:

5-Comece com desenhos fáceis para as unhas

No vídeo abaixo, você também aprende a fazer algumas decorações bem fáceis nas unhas usando a ponta de um grampo. Comece treinando com bolinhas, depois você pode fazer flores e, em seguida, tente fazer as outras sugestões:

6- Como fazer francesinha nas unhas:

As unhas no estilo francesinha já foram febre, e ainda continuam a ter lá o seu espaço. Neste vídeo, você vai aprender a fazê-la de um jeito bem simples: