A nova tendência nas unhas pede cor, ritmo e um pouco de nostalgia!

Os clássicos sempre voltam! Se na moda nós já nos acostumamos a ver come backs fashions, o princípio também vale para a beleza e, principalmente, para as tendências de unha e as famosas nail arts.

No entanto, a moda de tempos passados sempre volta repaginada e com toques de modernidade. Foi o que aconteceu com as Y2K Bubble Heart Manicure, as unhas nostálgicas que se tornaram queridinhas do momento nas redes sociais.

Caracterizadas pelo estilo pop dos anos 2000, com uma mescla de cores e efeitos dos anos 1970, o estilo é caracterizado pelos corações envoltos por diversas bolhas que seguem o formato de coração – quase um efeito 3D!

Para inovar, além de seu aspecto clássico de ondas, há quem misture essa tendência com a francesinhas modernizadas ou com linhas abstratas, como redemoinhos, tornando-as ainda mais coloridas e divertidas. As mais ousadas arriscam no “tudo de uma vez”, unindo diversas tendências de nail art já vistas em anos anteriores.

Quem quer apostar na tendência, mas gosta de discrição, o desenho não precisa ocupar todo o comprimento da unha, é possível apostar na Bubble Heart de uma forma mais sutil e delicada. Veja alguns exemplos de unhas para se inspirar:

Se você amou esta nova tendência, mas ainda não se sente a vontade de ir ao salão, nós te ensinamos a produzir esta arte nas unhas em casa!

Primeiro, você vai precisar ter mãos firmes — ou contar com alguém de casa que as tenha — e, é claro, tempo livre. Separe as cores que você pretende usar e um pincel que te auxilie a desenhar os corações e siga as instruções do tutorial abaixo.

Dica: é bom que cada coração seque individualmente antes de passar para o próximo a ser desenhado, tudo para garantir que as cores não se misturem!