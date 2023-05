SPFW55: Conheça as trends de beleza dos desfiles

A São Paulo Fashion Week chega ao fim neste domingo (28), após uma maratona de desfiles que tem acontecido desde segunda-feira (25). A beauté dos desfiles está caprichadíssima, com pouco espaço para minimalismo. A ode aqui são as maquiagens diferentes, com muita cor e viço, uma vibe bem tropical e brasileira. Confira abaixo destaques dos makes da SPFW:

Blush intenso e marcado

A marca carioca The Paradise explorou diferentes maquiagens entre 4 décadas, o que deu espaço para ousar nos makes. O blush marcado e intenso na têmpora é completamente anos 1980, em uma viagem pela cultura disco. A boca rosa, bem desenhada, é outro detalhe lindo da beleza assinada pela equipe de Celso Kamura.

A fluidez dos tons pastel

A marca Apartamento 03 se inspirou a grife se inspirou no pinto brasileiro Estêvão Silva, que nomeia a coleção apresentada na SPFW e, infelizmente, é pouco conhecido no país. Em uma linha onde as estampas abstratas e alfaiataria fluida dominaram, a beleza do desfile conversava com estética, em tons pastel e pinceladas, que lembravam obras de arte.

Olhos esfumados e borrados

Sabe aquela maquiagem que traduz um clima? Esse foi o conceito do beauty artist Wilson Eliodorio, ao elaborar a beleza dos modelos da marca Santa Resistência. Com influências da Espanha, com o Flamenco, e das religiões Umbanda e Candomblé, o make passava uma ideia de calor, com olhos borrados e pele brilhante.

Batom preto

O batom preto foi outro traço do desfile da Santa Resistência, ornando com as roupas e as características de cada modelo. Com um blush menos marcado e bem avermelhado, a boca chama atenção e mostra que lábios escuros funcionam com diferentes looks.

Delineados gráficos

O delineado gráfico da Forca Bruta não poderia ser mais impactante. Casando com uma estética urbana e futurista, o maquiador Robert Estevão trouxe esse visual bem natural, marcado apenas por um traço imponentes de delineador, que variava de acordo com o modelo.

Em outro desfile, o da Meninos Rei, temos o delineado inferior metalizado, seguindo linha afrofuturista. A beleza foi assinada por Ju Coelho.