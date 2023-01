Sombras metálicas: 8 inspirações da nova tendência de maquiagem

Criativas, cintilantes e inesquecíveis, as sombras metálicas são a nova trend do momento. Ao estilo frosty dos anos 1990, apareceram no tapete vermelho, nas passarelas e nas redes sociais das maiores influencers do mundo. Entre pigmentos cromados, sombras pratas e glitters dourados, elas servem para todos os estilos. “Os efeitos vão do básico ao pesado, a depender da técnica e da escolha de elementos da composição”, afirma o maquiador profissional João DiCarvalho. Com uma fama tão boa, fica difícil não ceder aos encantos dessa técnica, né?

Como usar sombras metálicas?

Antes de pegar o pincel e ir testando por aí, descubra o efeito que pretende causar, considere a ocasião e entenda a diferença entre os produtos, aconselha o especialista, que exemplifica: “Quando a maquiagem vai ser usada durante pouco tempo, apenas molhe o pincel no fixador ou na água termal. Caso haja necessidade da duração ser maior, o primer é uma maneira de deixar a maquiagem intacta.“

Mega delineados gráficos podem ser feitos com hastes flexíveis e demaquilantes bifásicos, para dar um acabamento melhor, de acordo com ele. Ponto positivo da técnica, para João, é que “a sombra metálica vai desde o comum sofisticado ao mais transgressivo e cheio de personalidade. Ao contrário do make tradicional, ela pode ser mais marcada, sem esforço para transição entre sombras. É livre.”

Sombra gráfica

Para uma beleza ousada e criativa, a construção de um desenho gráfico por meio de uma sombra metálica é uma indicação. A dica, nesse caso, é apostar em cores que te valorizam.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GEORGIE LOWEN (@georgie.lowen)

Sombra metálica com batom nude

Uma combinação clássica que tem tudo para dar certo é a sombra metálica com o batom nude. De maneira super equilibrada, você consegue chamar a atenção e estar atualizado.

Sombra metálica rosa ao estilo Gigi Hadid

Beleza delicada e sofisticada combinam com Gigi Hadid, não por acaso, a modelo aposta em uma sombra metálica na metade do olho e, na outra parte, uma opaca. O fundo rosado somado a um delineado fino são essenciais para um resultado mais profissional.

Partículas douradas

Quem pretende brilhar ainda mais, encontra nas partículas douradas uma ótima opção! Já pensou em causar o efeito de que suas pálpebras são feitas de ouro? Esse é o seu momento.

Continua após a publicidade

Beleza natural

Usar a sombra metálica sem pesar o visual é o desejo de muita gente que está acostumada a fazer o básico e, apesar de querer inovar, não quer sair do seu estilo. Cores claras e adesivos de strass colaboram para um make clean.

Boca laqueada + sombra metálica

A técnica de maquiagem que sobrepõe o gloss transparente ao batom, conhecida como boca laqueada, somada a sombra metálica garante refrescância e estilo a quem as usa.

Que tal um delineado metálico?

Sensual até nos olhos! É assim que você vai se sentir quando dar vida ao combo sombra metálica e delineado siren eyes.

Pele glow

Brilho, brilho e mais brilho. Quem ama a pele glow, tem tudo para apostar em uma sombra metálica. A dica, nesse caso, é preparar bem a pele, com a ajuda de hidratantes, e não ter medo do iluminador e da bruma.