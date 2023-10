Transplante de sobrancelhas: tudo sobre o procedimento

As sobrancelhas são molduras do olhar, e valorizar a região é um desejo compartilhado por muitos. Com esse propósito, uma intervenção tem se tornado cada vez mais popular: o transplante de sobrancelhas. Ele representa 11% dos procedimentos capilares realizados em mulheres e 4% dos feitos em homens em todo o mundo, segundo a Sociedade Internacional de Cirurgias de Restauração Capilar. Os motivos vão do desejo de corrigir falhas à possibilidade de harmonizar linhas do rosto.

Para que serve e como é feito o transplante de sobrancelhas

O implante de sobrancelhas restaura a aparência dos fios em áreas onde a queda de pelos ou a rarefação capilar se fazem presentes, segundo a médica Daniela Leandrini, da clínica In Hair Face. ”Consiste na utilização de fios saudáveis para o preenchimento das áreas afetadas que necessitam de preenchimento”, explica.

Para o procedimento, é retirada a unidade folicular do cabelo, composta por haste, músculo eretor do pelo, glândula sebácea, bainhas e bulbo. Cada uma delas é implantada na região que será reconstruída, respeitando a direção de crescimento do pelo.

Quem pode fazer o transplante de sobrancelhas

Antes de sair correndo até a clínica mais próxima para realizar o transplante, é importante saber se ele é recomendado para você. Segundo a médica, o procedimento serve para quem possui falhas naturais, não tem mais alguns pelos por conta da retirada de fios ou perdeu parte ou todo o supercílio por motivo de trauma, como no caso de cicatrizes que não permitem o crescimento natural.

Quando a motivação da perda dos fios são doenças, como alopecia areata ou hanseníase, um especialista deve avaliar a possibilidade de fazer ou não. Homens e mulheres que buscam melhorar a densidade local devem consultar um profissional da área.

Existem riscos no transplante de sobrancelhas?

“Embora seja uma intervenção relativamente segura, é um procedimento cirúrgico e existem alguns riscos associados ao procedimento”, diz a médica. Entre eles, infecção local, cicatrizes hipertróficas e má cicatrização, complicações anestésicas e resultados insatisfatórios. São muitos os fatores que podem impactar: técnica cirúrgica, habilidade do cirurgião, saúde geral do paciente, ambiente cirúrgico e o cuidado pós-operatório.

Como é a recuperação?

A recuperação normalmente não envolve dores, porém é comum observar um inchaço na região dos olhos nos primeiros quatro dias. É possível realizar exercícios físicos após 48 horas do procedimento, exceto para aquelas que envolvam água, como natação, que só pode ser praticada 15 dias depois.

O transplante de sobrancelhas é reversível?

A resposta é não: trata-se de um procedimento permanente de folículos capilares. “Você não pode retirar os cabelos transplantados após a cirurgia. Depois do implante, os folículos capilares transplantados têm a capacidade de se desenvolver e crescer semelhante aos pré-existentes”, explica ela. A solução para quem não gosta do resultado é a remoção a laser dos fios, que deve ser feito por um dermatologista.

O procedimento dói?

A equipe responsável pelo transplante aplica uma anestesia local, além de sedação oral, portanto, não é possível sentir o que acontece durante o procedimento, que costuma durar por volta de três a quatro horas com a liberação para casa assim que é finalizado.

Quanto custa o transplante de sobrancelhas?

O procedimento varia entre R$ 11 mil e R$ 15 mil, de acordo com o tamanho da reconstrução, o profissional, o local e outros fatores interferindo na quantia a ser paga.