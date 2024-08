Unha verde militar: 8 inspirações para entrar na tendência

A unha verde militar está em alta nas redes sociais! Com ares mais discretos, a cor é perfeita para o inverno e pode ficar bastante elegante, seja na esmaltação tradicional ou em nail arts que trazem um toque de modernidade aos dedos. Que tal se inspirar e embarcar na tendência? Aqui, reunimos algumas das inspirações mais incríveis da internet.

Inspirações de unha verde militar

Dupla de verdes

Não é apenas um verde que compõe os uniformes militares, então que tal combinar dois tons? A nail art acima é elegante, mas ainda assim moderna para variar a esmaltação do dia a dia.

Filha única com pontinhos discretos

Outra opção bastante sofisticada é a filha única, que ganha um toque charmoso com os pontinhos bem posicionados na base das demais unhas. Fácil de fazer e usar!

Verde militar com toque de dourado

O verde militar cai muito bem com o dourado, e foi usado com perfeição nesta nail art! É só pintar todas as suas unhas com a cor, e reservar o dedo anelar para esmaltar apenas a borda (quase como uma francesinha diagonal).

Degradê com verde militar

O degradê já é um clássico, e vai bem com qualquer cor – inclusive o verde militar! Aposte na transição com dois ou três tons, finalizando com um top coat que confira brilho extra.

Nail art diagonal com degradê

Agora, se a ideia é deixar o degradê ainda mais moderno, invista em formatos diferenciados, como esta esmaltação diagonal.

Francesinha de coração em verde militar

Outro estilo clássico que vale a pena renovar é a francesinha! Aqui, ela foi feita em formato de coração e com o verde militar. Bonito e discreto!

Unha verde militar com toque dourado

Para quem gosta de um toque de brilho, vale intercalar as unhas verde militar com o glitter dourado, no formato que mais te agrada.

E você, está pronta para embarcar na tendência?

