6 cores de cabelo que serão tendência no inverno 2024

Temperaturas mais baixas e dias mais curtos: é hora de repensar o visual para se alinhar ao período! A paleta de cores de cabelo que serão tendência no inverno vai além dos clássicos escuros e frios, incorporando nuances quentes e vibrantes que são perfeitas para curtir a estação com estilo.

Se você está pensando em atualizar seu visual, inspire-se em seis tendências que prometem bombar, segundo Celso Kamura, embaixador de Wella Professionals. São opções para todos os estilos e personalidades.

Cores de cabelo que serão tendência no inverno

1. Loiro Harlow Blond

“O clássico loiro dourado da raiz às pontas que nunca sai de moda, especialmente no inverno, quando se busca iluminar e aquecer o visual. É uma cor versátil que combina com diversos tons de pele e fica super sofisticada e elegante”, garante Celso Kamura.

2. Ruivo Cherry Red

O vermelho cereja é vibrante e ousado, trazendo ousadia e modernidade ao visual. Essa cor é perfeita para quem quer se destacar e adicionar um toque de cor ao inverno, tradicionalmente associado a tons mais neutros.

O melhor? É facilmente aplicável em cabelos que estão naturalmente escuros, sem a necessidade de descolorir.

3. Ruivo Cowboy Copper

“Esse tom, mais alaranjado e fechado, é uma variação do tradicional ruivo que adiciona profundidade ao cabelo. Ele combina perfeitamente com a paleta de cores do inverno, proporcionando um visual quente”, revela Kamura.

4. Cinamonn Cookie

Tons de cobre e chocolate adicionam sutileza e luminosidade ao cabelo escuro, mantendo um aspecto natural e sofisticado. Essa tendência é perfeita para quem quer iluminar o visual sem mudar drasticamente a cor do cabelo.

5. Honey Blonde

O tom mel proporciona uma iluminação suave e sutil nos fios, criando um visual sofisticado e elegante. É uma cor leve que combina bem com qualquer tom de pele e é ideal para quem busca uma mudança discreta, mas impactante.

6. Hot Chocolate

“O tom mais em alta no momento, esse marrom quente fica bem em todos os tons de pele. Tem baixa manutenção, dá um brilho extra e também é perfeito para as cacheadas de cabelo escuro, que faz o brilho realçar os cachos.”