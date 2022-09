Escova massageadora capilar: saiba como usar e seus benefícios

A escova massageadora capilar vem conquistando o coração e o couro cabeludo de muita gente. O item tem viralizado no TikTok, mas, mais do que isso, ele possui diversos benefícios e é indicado para todos os tipos de fio.

O uso da escova massageadora é recomendado por diversos profissionais, já que traz vantagens como o auxilio na esfoliação e na remoção de resíduos no couro cabeludo e o estímulo da circulação sanguínea da região. Mas, vale já introduzir que a escova massageadora não serve para desembaraçar os cabelos durante a lavagem, mas sim para massagear e esfoliar o couro cabeludo de uma forma mais profunda do que nossos dedos.

“Utilizando os dedos conseguimos massagear bem o couro cabeludo, porém com o uso da escova, além da massagem, promove-se uma pequena esfoliação. Já para as mulheres com unhas compridas, é uma forma de proteger o couro cabeludo dos possíveis arranhões”, explica o médico dermatologista João Gabriel Nunes.

Benefícios da escova massageadora para os cabelos

A escova massageadora é recheada de benefícios para o couro cabeludo. “A escova, se usada corretamente, auxilia na esfoliação e na remoção de resíduos no couro cabeludo. Apesar de não haver evidências científicas, pequenas massagens circulares podem melhorar o fluxo sanguíneo e aumentar a nutrição do folículo capilar, auxiliando o crescimento dos fios”, afirma o médico.

Uma esfoliação profunda do couro cabeludo também ajuda a evitar a formação de caspa, muitas vezes causada pela falta ou excesso de oleosidade na região. Além disso, ela proporciona relaxamento, uma vez que estimula os receptores presentes no couro cabelo que contribuem para a sensação de bem-estar, auxiliando também no controle dos níveis de cortisol (hormônio do estresse) no sangue, que, quando elevado, pode causar a queda de cabelo.

Continua após a publicidade

Enquanto a escova massageadora capilar é indicada para quem sofre queda capilar, ela não é o mais aconselhável para quem tem fios com excesso de oleosidade. “Se utilizar alguma loção capilar para tratar a queda, a massagem após aplicação pode ajudar na otimização do produto. Em relação a oleosidade, pode ter efeito contrário e piorar. Se ocorrer o estímulo da glândula sebácea, consequentemente a oleosidade aumenta”, explica João.

Como utilizar a escova massageadora capilar?

A escova massageadora capilar deve ser usada durante o banho, com o cabelo molhado e, também, com o auxílio de um xampu ou de um outro produto de tratamento capilar. Faça movimentos circulares suaves na região do couro cabeludo, começando na parte da frente e indo até a parte de trás, chegando no pescoço.

“Couro cabeludo saudável, cabelo saudável. A escova massageadora pode ser utilizada de duas ou três vezes na semana, vai depender da frequência da lavagem do cabelo”, finaliza.

Compre a sua

Escova massageadora capilar, Wet Brush, na Amazon: R$112,67 Escova massageadora capilar, Yevison, na Amazon: R$19,68 Escova massageadora capilar, na Amazon: R$21,99 Escova massageadora capilar, LANGYA, na Amazon: R$49,80 Escova massageadora Tangle Teezer, na Sephora: R$100,00

* Os links gerados podem render algum tipo de remuneração para a Editora Abril. Os preços foram consultados na segunda-feira (12) e podem estar sujeitos a alterações.